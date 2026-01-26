Новонароджену дитину залишили на смітнику у Миколаєві

У Миколаєві у сміттєвому контейнері знайшли новонароджену дитину. Інцидент стався сьогодні, 26 січня, близько 13:30 на вулиці Лазурній.

Як повідомили в Національній поліції, на спецлінію зателефонувала жінка, яка знайшла немовля у контейнері для сміття. Дитину з місця події негайно госпіталізували. Наразі вона перебуває під наглядом медиків, її стан оцінюють як задовільний.

У Миколаєві в сміттєвому контейнері знайшли немовля. Фото: Нацполіція

На місці працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Миколаївського районного управління, оперативники, криміналісти та кінологи обласного главку поліції.

Правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи, встановлюють усі обставини події та розшукують матір дитини. Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією просять повідомити за телефонами: (0512) 53-17-76 або 102.

Слід зазначити, що у Миколаєві на базі п'яти медичних закладів діють «Віконця життя». Вони облаштовані спеціальною теплою ковдрою та пелюшкою, куди можна непомітно покласти дитину, батьки якої не планують залишити її в родині, але хочуть зберегти для неї шанс на майбутнє. Спрацьовує датчик, звуковий сигнал чують медпрацівники і одразу забирають дитя для огляду, обстеження і харчування.

Як зазначив міський голова Олександр Сєнкевич, жінка, яка анонімно полишає тут дитину, не несе за це кримінальної відповідальності. Якщо батьки протягом 2 місяців змінять своє рішення, і на той момент немовля ще не буде усиновлене, то у них буде шанс повернути дитину.

Адреси «віконців життя»:

вул. Екіпажна, 5 (біля приймального відділення);

вул. Будівельників, 8 (біля центрального входу);

вул. Київська, 3 (біля приймального відділення);

вул. Рюміна, 5 (біля приймального відділення);

просп. Богоявленський, 336 (біля приймального відділення).

Нагадаємо, що у Тернополі на житловому масиві «Сонячний» мешканці одного з будинків знайшли у під’їзді немовля, яке залишили в поліетиленовому пакеті. Дитина наразі у реанімації.