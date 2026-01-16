В під’їзді багатоповерхівки у Тернополі знайшли новонароджене немовля в пакеті
16:00, 16 січня, 2026
У Тернополі на житловому масиві «Сонячний» мешканці одного з будинків знайшли у під’їзді немовля, яке залишили в поліетиленовому пакеті. Дитина наразі у реанімації.
Як розповіли в Національній поліції, увагу мешканців привернув жовтий пакет, який дивно рухався. Усередині знайшли дитину та одразу зателефонували до поліції. Інцидент стався в будинку на вулиці Київській.
Немовля терміново доставили до медичного закладу. За висновками лікарів, це дівчинка, яка народилася за кілька годин до того, як її виявили. Наразі вона перебуває під наглядом медиків у реанімації.
За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань — залишення в небезпеці. Поліцейські розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також переглядають записи з камер відеоспостереження.
Нагадаємо, що 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, двоє мешканців Миколаєва намагалися продати свою новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Жінку та її співмешканця затримали біля пологового будинку після передачі немовляти. Обом оголосили підозру в торгівлі людьми та взяли під варту з можливістю внесення застави.
