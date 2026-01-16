 У Тернополі в під'їзді залишили немовля в пакеті

Клуб

В під’їзді багатоповерхівки у Тернополі знайшли новонароджене немовля в пакеті

У Тернополі на житловому масиві «Сонячний» мешканці одного з будинків знайшли у під’їзді немовля, яке залишили в поліетиленовому пакеті. Дитина наразі у реанімації.

Як розповіли в Національній поліції, увагу мешканців привернув жовтий пакет, який дивно рухався. Усередині знайшли дитину та одразу зателефонували до поліції. Інцидент стався в будинку на вулиці Київській.

У Тернополі в під'їзді залишили немовля в пакеті. Фото: НацполіціяУ Тернополі в під'їзді залишили немовля в пакеті. Фото: Нацполіція

Немовля терміново доставили до медичного закладу. За висновками лікарів, це дівчинка, яка народилася за кілька годин до того, як її виявили. Наразі вона перебуває під наглядом медиків у реанімації.

За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань — залишення в небезпеці. Поліцейські розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також переглядають записи з камер відеоспостереження.

Нагадаємо, що 2 січня 2026 року, наступного дня після народження дитини, двоє мешканців Миколаєва намагалися продати свою новонароджену дитину за 10 тисяч доларів. Жінку та її співмешканця затримали біля пологового будинку після передачі немовляти. Обом оголосили підозру в торгівлі людьми та взяли під варту з можливістю внесення застави.

Читайте також:
новини
Серед нардепів, з якими суд заборонив Тимошенко спілкуватись, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Аліса Мелік-Адамян
новини
Захист Тимошенко хоче допитати її співрозмовника на плівках. Суд відмовив, бо свідок перебуває під захистом

Аліса Мелік-Адамян
новини
У Миколаєві світло відключають до 16 годин на день, хоча значних пошкоджень немає, — Кім

Анна Гакман
новини
«Є домовленість на рівні держави», — мер Миколаєва сподівається, що Світовий банк профінансує відбудову 54 будинків

Юлія Бойченко
новини
Віцемер Миколаєва «засвітив» iPhone 17 Pro Max, який дорожче за його місячну зарплату

Катерина Середа
Серед нардепів, з якими суд заборонив спілкуватись Тимошенко, миколаївці Чорноморов, Пасічний і Копитін

Перевізники порушують графік: у Вознесенській міськраді пояснили, чому проблеми з транспортом

1 година тому

Без опадів, але з суттєвими морозами: якою буде погода на Миколаївщині з 17 по 19 січня

Ірина Олехнович

