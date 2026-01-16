В під’їзді багатоповерхівки у Тернополі знайшли новонароджене немовля в пакеті

У Тернополі на житловому масиві «Сонячний» мешканці одного з будинків знайшли у під’їзді немовля, яке залишили в поліетиленовому пакеті. Дитина наразі у реанімації.

Як розповіли в Національній поліції, увагу мешканців привернув жовтий пакет, який дивно рухався. Усередині знайшли дитину та одразу зателефонували до поліції. Інцидент стався в будинку на вулиці Київській.

У Тернополі в під'їзді залишили немовля в пакеті. Фото: Нацполіція

Немовля терміново доставили до медичного закладу. За висновками лікарів, це дівчинка, яка народилася за кілька годин до того, як її виявили. Наразі вона перебуває під наглядом медиків у реанімації.

За фактом події відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань — залишення в небезпеці. Поліцейські розшукують матір дитини, встановлюють можливих свідків та очевидців, а також переглядають записи з камер відеоспостереження.