 У облздоровʼї розповіли про малюка, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

  • середа

    4 лютого, 2026

  • -1.5°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 4 лютого , 2026 середа

  • Миколаїв • -1.5° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото з відкритих джерелМиколаївська обласна дитяча лікарня. Фото з відкритих джерел

Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані та знаходиться під наглядом медиків у неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це «МикВісті» повідомила керівниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

— Стан дитини стабільний, вона знаходиться в неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. За нею доглядають медики. Наразі триває процес підготовки документів з отримання статусу дитини, яка потрапила у складні життєві обставини. Там є певна процедура, вона не завершується за тиждень, — зазначила вона.

Реклама

За словами Ірини Ткаченко, надалі вирішуватиметься питання подальшого влаштування дитини — або до спеціалізованого закладу, який законтрактований пакетом НСЗУ, або до сім’ї, яка візьме її під опіку. Цим займатимуться соціальні служби.

Керівниця облздоров’я також повідомила, що хлопчику на момент інциденту було 1 чи 2 дні.

— Йому на момент, як він потрапив до нас, було 1–2 дні. Це ми підтвердили за станом пуповини та іншими фізіологічними ознаками. Згідно з обстеженнями, жодних вроджених вад не виявлено. Ми зробили для дитини все можливе, далі триває юридичний процес оформлення документів, — додала Ірина Ткаченко.

Водночас у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у коментарі «МикВісті» повідомили, що слідчі продовжують встановлювати особу, яка залишила дитину.

Нагадаємо, новонароджену дитину знайшли у смітнику в Миколаєві 26 січня. Інцидент стався близько 13:30 на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив. Як розповіли тоді, немовля було у стабільному стані, медики почали його обстеження.

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації
«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві: викрали гроші у 36 людей на майже ₴800 тис.
Реклама
Читайте також:
новини
У мерії Миколаєва відповіли, для чого розробили інтерактивну мапу сміттєвих баків: «Допомагає побачити, чи є проблема»

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального Центру ментального здоров’я

Альона Коханчук
новини
У Миколаївському районі пункти незламності у січні відвідали більше людей, ніж за весь 2025 рік

Анна Гакман
новини
У Доманівці хочуть побудувати ще 6 модульних будинків для переселенців

Аліна Квітко
новини
Сєнкевич чекає публічної відповіді слідства, чи видавали бронь за $5 тис. в управлінні фізкультури

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Поліція Миколаївщини

Засуджених на Миколаївщині підозрюють в шахрайстві: викрали гроші у 36 людей на майже ₴800 тис.
«Оновила» банківську картку і втратила ₴118 тисяч: у Миколаєві розшукують шахраїв
У Миколаєві працівника ТЦК підозрюють у вимаганні $7 тис. за допомогу в ухиленні від мобілізації

У Вознесенську планують виділити ₴1,5 млн на будівництво скандального медцентру

41 хвилина тому

До 15 годин без світла: якими будуть графіки відключень на Миколаївщині 4 лютого

Даріна Мельничук

Головне сьогодні