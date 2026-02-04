Вроджених вад не виявили: у облздоровʼї розповіли, що з малюком, якого знайшли у смітнику в Миколаєві

Миколаївська обласна дитяча лікарня. Фото з відкритих джерел

Знайдене у сміттєвому контейнері в Миколаєві немовля перебуває у стабільному стані та знаходиться під наглядом медиків у неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні.

Про це «МикВісті» повідомила керівниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко.

— Стан дитини стабільний, вона знаходиться в неонатальному відділенні обласної дитячої клінічної лікарні. За нею доглядають медики. Наразі триває процес підготовки документів з отримання статусу дитини, яка потрапила у складні життєві обставини. Там є певна процедура, вона не завершується за тиждень, — зазначила вона.

За словами Ірини Ткаченко, надалі вирішуватиметься питання подальшого влаштування дитини — або до спеціалізованого закладу, який законтрактований пакетом НСЗУ, або до сім’ї, яка візьме її під опіку. Цим займатимуться соціальні служби.

Керівниця облздоров’я також повідомила, що хлопчику на момент інциденту було 1 чи 2 дні.

— Йому на момент, як він потрапив до нас, було 1–2 дні. Це ми підтвердили за станом пуповини та іншими фізіологічними ознаками. Згідно з обстеженнями, жодних вроджених вад не виявлено. Ми зробили для дитини все можливе, далі триває юридичний процес оформлення документів, — додала Ірина Ткаченко.

Водночас у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Миколаївській області у коментарі «МикВісті» повідомили, що слідчі продовжують встановлювати особу, яка залишила дитину.

Нагадаємо, новонароджену дитину знайшли у смітнику в Миколаєві 26 січня. Інцидент стався близько 13:30 на вулиці Лазурній у мікрорайоні Намив. Як розповіли тоді, немовля було у стабільному стані, медики почали його обстеження.