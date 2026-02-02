 78 немовлят народились на Миколаївщині минулого тижня

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -7.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -7.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині народилось 78 немовлят за тиждень

За минулий тиждень у Миколаївській області народилась 78 дітей. Ілюстративне фото: Getty imageЗа минулий тиждень у Миколаївській області народилась 78 дітей. Ілюстративне фото: Getty image

За минулий тиждень у Миколаївській області на світ з’явилися 78 немовлят.

Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я, з 26 січня по 1 лютого народилися 35 дівчаток та 43 хлопчики.

Зазначається, що найменшу вагу, 1190 грамів, мала дитина, яка народилася у КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.

За даними пресслужби Миколаївської міської ради, у самому Миколаєві з 23 по 30 січня у пологових відділеннях міських медзакладів народилися 35 дітей: 15 хлопчиків і 20 дівчаток.

Раніше повідомлялось, що у 2025 році на Миколаївщині померло понад 16 тисяч людей, тоді як народилося трохи більше ніж чотири тисячі дітей.

Останні новини про: Миколаївщина

Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини
Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C
Реклама
Читайте також:
новини
За вихідні на дороги Миколаєва висипали 408 тонн солі

Анна Гакман
новини
У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Ірина Олехнович
новини
Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

Аліна Квітко
новини
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини

Світлана Іванченко
новини
Сєнкевич поскаржився на обласну Службу автодоріг через слизькі дороги в Миколаєві

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

Люта зима на Миколаївщині: синоптики попереджають про ожеледицю та морози до –20°C
«Ми відпрацювали добре», — Кім відзвітував про ситуацію на дорогах Миколаївщини
Негода на Миколаївщині: ДСНС буксирувала швидкі та витягувала авто з кюветів

У Миколаєві працюють 25 Пунктів незламності, але кількість їх відвідувань «несерйозна», — Сєнкевич

Через відключення світла у Миколаєві частина камер відеоспостереження не працює

3 години тому

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Головне сьогодні