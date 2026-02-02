На Миколаївщині народилось 78 немовлят за тиждень
- Світлана Іванченко
18:32, 02 лютого, 2026
За минулий тиждень у Миколаївській області на світ з’явилися 78 немовлят.
Як повідомили в обласному управлінні охорони здоров’я, з 26 січня по 1 лютого народилися 35 дівчаток та 43 хлопчики.
Зазначається, що найменшу вагу, 1190 грамів, мала дитина, яка народилася у КНП «Первомайська центральна міська багатопрофільна лікарня» Первомайської міської ради.
За даними пресслужби Миколаївської міської ради, у самому Миколаєві з 23 по 30 січня у пологових відділеннях міських медзакладів народилися 35 дітей: 15 хлопчиків і 20 дівчаток.
Раніше повідомлялось, що у 2025 році на Миколаївщині померло понад 16 тисяч людей, тоді як народилося трохи більше ніж чотири тисячі дітей.
