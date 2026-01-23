Миколаївщина в демографічному мінусі: за рік смертність майже вчетверо перевищила народжуваність

У 2025 році на Миколаївщині померло понад 16 тисяч людей, тоді як народилося трохи більше ніж чотири тисячі дітей.

Про це свідчать аналітичні дані платформи «Опендатабот», пишуть «МикВісті».

Кількість новонароджених в Україні у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

В Україні у 2025 році народилося понад 168 тисяч дітей, водночас зафіксовано більш ніж 485 тисяч смертей. У середньому по державі на одного новонародженого припадає троє померлих. Порівняно з 2024 роком смертність скоротилася на 2%, тоді як народжуваність знизилася на 4,5%.

Загалом минулого року в Миколаївській області народилося 4365 немовлят, а кількість смертей сягнула 16016. На одну новонароджену дитину припадає майже чотири померлих, що перевищує середній показник по країні.

Подібна демографічна ситуація спостерігається й в інших південних та прифронтових регіонах. На Одещині народилося майже 12 тисяч дітей, а померло понад 31 тисячу людей. На Херсонщині народжуваність впала на 16% — за рік там з’явилося на світ 366 дітей, тоді як кількість смертей перевищила 4,3 тисячі.

Зниження народжуваності також зафіксували у Запорізькій області (на 11%), а у Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях — на 9%. Скорочення кількості новонароджених відзначили й у Чернівецькій області, яка не межує із зоною бойових дій.

Динаміка народжуваності та смертності в Україні. Інфографіка: Опендатабот

Водночас у деяких регіонах показники народжуваності зросли. Зокрема, у Львівській області вона збільшилася на 1,5% — на 230 дітей більше, ніж у 2024 році. На Волині приріст становив 0,6%, що відповідає 44 новонародженим.

Найбільше дітей народилося у Києві — понад 19 тисяч немовлят, або 11,5% від загальноукраїнського показника. Друге місце посіла Львівська область із понад 15,8 тисячі новонароджених, третє — Дніпропетровська область, де з’явилося на світ понад 12,7 тисячі дітей.

Що стосується смертності, то у 2025 році найвищі показники зареєстровані у Дніпропетровській області (понад 52 тисячі померлих), Києві (понад 36 тисяч) та Харківській області (понад 34 тисяч).

Кількість померлих в Україні у 2025 році. Інфографіка: Опендатабот

Раніше повідомлялось, що за п’ять років народжуваність у Миколаївській області майже вдвічі впала. Якщо у 2020 році на світ з’явилося понад сім тисяч дітей, то за 9-місяців 2025 року — трохи більше трьох тисяч малюків.