 Народжуваність у Миколаївській області падає: деталі

Народжуваність на Миколаївщині впала майже вдвічі з початку повномасштабної війни

За дев’ять місяців 2025 року на Миколаївщині народилося 3179 немовлят, ілюстративне фото: ОН клінікЗа дев’ять місяців 2025 року на Миколаївщині народилося 3179 немовлят, ілюстративне фото: ОН клінік

За п’ять років народжуваність у Миколаївській області майже вдвічі впала. Якщо у 2020 році на світ з’явилося 7 тисяч 558 дітей, то у 2025-му — 3 тисячі 179.

Про це повідомили в Управлінні охорони здоровʼя Миколаївської обласної військової адміністрації у відповіді на інформаційний запит «МикВісті».

Зазначається, що у 2020 році народилося 7 тисяч 558 дітей, із них 4 тисячі 401 у Миколаєві. У 2021 році народилися 6 тисячі 928 немовлят, 4 тисячі 41 з яких у Миколаєві.

На початку повномасштабної війни, у 2022 році, у Миколаївській області народилося 4 175 дітей, з них 1 670 — у Миколаєві. У 2023 та 2024 роках кількість новонароджених трохи зросла, але до довоєнного рівня область так і не повернулась.

Отже, кількість новонароджених у Миколаївській області:

  • 2020 рік – 7 тисяч 558 дітей, з них 4 тисячі 401 у Миколаєві

  • 2021 рік – 6 тисяч 928 дітей, з них 4 тисячі 41 у Миколаєві

  • 2022 рік – 4 тисячі 175 дітей, з них 1 тисяча 670 у Миколаєві

  • 2023 рік – 4 тисячі 501 дитина, з них 2 тисячі 235 у Миколаєві

  • 2024 рік – 4 тисячі 463 дітей, з них 2 тисячі 377 у Миколаєві

  • 9 місяців 2025 року – 3 тисячі 179 дітей, з них 1 тисяча 668 у Миколаєві

Народжуваність на Миколаївщині падає після початку повномасштабної війни, інформаційна відповідьНароджуваність на Миколаївщині падає після початку повномасштабної війни, інформаційна відповідь

Які імена батьки обирали для дітей на Миколаївщині у 2025 році

У Міністерстві юстиції України оприлюднили перелік імен, якими найчастіше та найрідше називали дітей у другій половині 2025 року на Миколаївщині. Серед популярних імен — Марія та Артем, серед рідкісних — Елла, Топрак і Габрієль.

Зазначається, що у першому півріччі 2025 року жителі Миколаївської області найчастіше обирали такі імена:

  • Для дівчаток: Марія, Поліна, Софія, Злата, Анна, Варвара, Анастасія.
  • Для хлопчиків: Артем, Іван, Матвій, Тимофій, Олександр, Богдан.

Водночас на Миколаївщині батьки нерідко надавали перевагу й рідкісним та незвичним іменам:

  • Серед унікальних імен для дівчат: Любов, Агата, Альбіна, Луна, Адель, Даяна, Неоніла, Елла, Квітослава, Устинія.
  • Унікальні імена для хлопчиків: Орест, Домінік, Мілєн, Лука, Мартін, Дем’ян, Лев, Топрак, Адам, Тім, Габрієль, Леонід.

Нагадаємо, з 5 по 11 січня на Миколаївщині народилося 77 дітей, серед яких три двійні.

партнерство
Internews

Підтримано Швецією та Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується міжнародною організацією Internews за фінансової підтримки Швеції. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Швеції чи Internews. 

