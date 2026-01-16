Топрак, Габрієль та Устинія: які імена батьки обирали для дітей на Миколаївщині у 2025 році

Новонароджена дитина. Ілюстративне фото: МОЗ

У Міністерстві юстиції України оприлюднили перелік імен, якими найчастіше та найрідше називали дітей у другій половині 2025 року на Миколаївщині. Серед популярних імен — Марія та Артем, серед рідкісних — Елла, Топрак і Габрієль.

Відповідний список опублікували на офіційному сайті Мін’юсту.

Зазначається, що у першому півріччі 2025 року жителі Миколаївської області найчастіше обирали такі імена:

Для дівчаток: Марія, Поліна, Софія, Злата, Анна, Варвара, Анастасія.

Марія, Поліна, Софія, Злата, Анна, Варвара, Анастасія. Для хлопчиків: Артем, Іван, Матвій, Тимофій, Олександр, Богдан.

Водночас на Миколаївщині батьки нерідко надавали перевагу й рідкісним та незвичним іменам:

Серед унікальних імен для дівчат: Любов, Агата, Альбіна, Луна, Адель, Даяна, Неоніла, Елла, Квітослава, Устинія.

Любов, Агата, Альбіна, Луна, Адель, Даяна, Неоніла, Елла, Квітослава, Устинія. Унікальні імена для хлопчиків: Орест, Домінік, Мілєн, Лука, Мартін, Дем’ян, Лев, Топрак, Адам, Тім, Габрієль, Леонід.

Нагадаємо, за минулий тиждень — з 5 по 11 січня — на Миколаївщині народилося 77 дітей, серед яких три двійні.

У 2024 році батьки на Миколаївщині теж обирали для своїх малюків як традиційні, так і більш рідкісні імена. Поруч із класичними Дмитром, Марією, Михайлом та Софією з’явилися малюки з іменами Шахзод, Луна, Юстас і Златослава.