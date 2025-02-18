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Популярні й унікальні: які імена обирали для дітей на Миколаївщині у 2024 році

Новонароджений малюк. Ілюстративне фото: Alla Serebrina/DepositphotosНовонароджений малюк. Ілюстративне фото: Alla Serebrina/Depositphotos

У 2024 році батьки на Миколаївщині обирали для своїх малюків як традиційні, так і більш рідкісні імена. Поруч із класичними Дмитром, Марією, Михайлом та Софією з’явилися малюки з іменами Шахзод, Луна, Юстас і Златослава.

Як повідомили в пресслужбі Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, серед найпоширеніших чоловічих імен — Владислав, Марк, Давид, Дмитро, Тимофій, Артем, Матвій, Богдан, Максим і Михайло. А серед жіночих — Анастасія, Марія, Софія, Анна, Дар'я, Єва, Варвара та Валерія.

Зазначається. що деякі батьки обирали для своїх малюків оригінальні імена. Так, у 2024 році в регіоні з’явилися хлопчики з іменами Шахзод, Юстас, Лаврентій, Річард, Ірінарх, Крістофер, Михайло-Данило, Роман-Прокіп. Серед незвичайних жіночих імен — Віталіна-Слав'янка, Аурелія-Олексія, Луна, Златослава, Нонна, Міка, Адель або Айсель.

Раніше повідомлялось, що З 20 січня всі державні реєстри міністерства юстиції України відновили свою роботу після масштабної російської кібератаки

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