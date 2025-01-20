Усі держреєстри Мін’юсту відновили роботу після російської кібератаки

Ілюстративне фото Мін’юсту

З 20 січня всі державні реєстри Міністерства юстиції України відновили свою роботу після масштабної російської кібератаки.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

Наразі повністю працюють такі реєстри:

Державний реєстр речових прав на нерухоме майно;

⁠Державний реєстр обтяжень рухомого майна;

⁠Автоматизована система виконавчого провадження;

⁠Електронний реєстр апостилів;

⁠Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту;

⁠Автоматизована система «Банкрутство та неплатоспроможність»;

⁠Єдиний державний реєстр осіб, щодо яких застосовано положення Закону України «Про очищення влади».

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Втім, доступ нотаріусів і державних реєстраторів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно тимчасово обмежено для актуалізації даних про обтяження державними та приватними виконавцями.

Також відновлюються електронні інформаційні взаємодії з державними органами, які використовують обмін даними із цими реєстрами. Йдеться, зокрема, про Державну податкову службу, МВС, Держміграційну службу, Пенсійний фонд, Мінцифри, Держгеокадастр, ДПСУ та інші установи.

Зазначається, що у найближчий час на порталі та в застосунку «Дія» буде відновлено доступ до онлайн-послуг, пов’язаних із зазначеними реєстрами.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.

30 грудня стало відомо, що Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Після цього у системі державних реєстрів Міністерства юстиції відновлено роботу Державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС), що дозволяє реєструвати шлюби, народження дітей та інші акти цивільного стану.