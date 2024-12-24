В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні
-
- Володимир Коваль
-
•
-
13:45, 24 грудня, 2024
-
Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла про те, як проходить відновлення державних реєстрів, та які органи працюють в умовах кібератаки.
Про це вона розповіла сьогодні, 24 грудня, під час брифінгу в Миколаєві, повідомляють «МикВісті».
— Приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні. У базах існують резервні копії, тому дані громадян вдалось зберегти. Служба безпеки України порушила кримінальне провадження та продовжує вести розслідування. На цей час вже розпочато відновлення системи реєстрів, — повідомила Інна Фірсова.
Також Інна Фірсова розповіла про роботу підрозділів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції під час кібератаки.
— Структурні підрозділи не припиняють свою роботу та продовжують надавати послуги громадянам за умов, що склалися. Всі підрозділи на місцях і допоможуть у кожному зверненні, — додала Інна Фірсова.
Нагадаємо, вночі 20 грудня росіяни здійснили наймасовішу кібератаку, спрямовану на державні реєстри України. Атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури.
Останні новини про: Війна в Україні