В Мін‘юсті кажуть, що на відновлення реєстрів потрібно 2 тижні

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова. Фото: МикВісті

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла про те, як проходить відновлення державних реєстрів, та які органи працюють в умовах кібератаки.

Про це вона розповіла сьогодні, 24 грудня, під час брифінгу в Миколаєві, повідомляють «МикВісті».

— Приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні. У базах існують резервні копії, тому дані громадян вдалось зберегти. Служба безпеки України порушила кримінальне провадження та продовжує вести розслідування. На цей час вже розпочато відновлення системи реєстрів, — повідомила Інна Фірсова.

Також Інна Фірсова розповіла про роботу підрозділів Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції під час кібератаки.

— Структурні підрозділи не припиняють свою роботу та продовжують надавати послуги громадянам за умов, що склалися. Всі підрозділи на місцях і допоможуть у кожному зверненні, — додала Інна Фірсова.

Нагадаємо, вночі 20 грудня росіяни здійснили наймасовішу кібератаку, спрямовану на державні реєстри України. Атака здійснювалася росіянами, щоб порушити роботу критично важливої інфраструктури.