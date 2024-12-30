В Україні відновили роботу трьох реєстрів після кібератаки

Вночі державні реєстри України зазнали кібератаки. Фото: pixabay

Міністерство юстиції відновило роботу перших трьох нотаріальних реєстрів, що була призупинена внаслідок масштабної кібератаки Росії.

Про це повідомила пресслужба Мін'юсту.

Зазначається, що після масштабної кібератаки росіян запрацювали Єдиний реєстр довіреностей, Спадковий реєстр та Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

«Відтепер нотаріуси можуть здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів та спадкових справ, а також — проводити перевірку спеціальних бланків», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Також вказується, що всі нотаріальні дії, які були вчинені під час відсутності доступу до реєстрів, будуть внесені впродовж 5 робочих днів. Мін'юст повідомив, що наразі вже впроваджено посилені заходи кіберзахисту. Триває робота над відновленням інших реєстрів.

Кібератака на реєстри

Вночі з 19 на 20 грудня державні реєстри України зазнали кібератаки. ЇЇ назвали наймасовішою за останній час. Наразі тимчасово призупинили роботу реєстри, які перебувають у компетенції Міністерства юстиції України.

Нагадаємо, на Миколаївщині тимчасово призупинено надання окремих реєстраційних послуг, пов’язаних зі зміною власника авто.

Перша заступниця начальника Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (Одеса) Інна Фірсова розповіла, що приблизний термін відновлення реєстрів — 2 тижні.