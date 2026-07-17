 Ума, Естер та Святогор: в Україні назвали найунікальніші імена малюків у 2026 році

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Головна Новини Суспільство 16:26, 17 липня, 2026

Ума, Естер та Святогор: в Україні назвали найунікальніші імена малюків у 2026 році

Новонароджена дитина. Архівне фото6 МОЗНовонароджена дитина. Архівне фото6 МОЗ

У першому півріччі 2026 року українські батьки найчастіше називали новонароджених традиційними іменами. Водночас серед виборів залишаються й рідкісні, іноземні та старовинні варіанти.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Серед дівчаток найпопулярнішими стали імена Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

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Хлопчиків найчастіше називали Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

У Мін’юсті зазначили, що ці імена залишаються серед найпоширеніших у більшості регіонів України. Зокрема, ім’я Софія входить до переліку найпопулярніших у багатьох областях — від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр також часто обирають батьки у різних регіонах країни.

Водночас зберігається тенденція до вибору незвичних імен. Батьки називали дітей подвійними іменами, іноземними, біблійними та староукраїнськими варіантами.

Серед рідковживаних жіночих імен у першому півріччі 2026 року були Аделаіда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Домініка-Аніель, Маргарита-Килина, Абаведарія-Аліса, Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума та Естер.

Серед незвичних чоловічих імен батьки обирали Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Андрій-Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель, Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард та Еван.

Також серед новонароджених зустрічалися імена релігійної та культурної традиції: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона, а серед хлопчиків — Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим та Веніамін.

Серед історичних та архаїчних імен українці обирали Богуславу, Владомиру, Дзвінку, Квітославу, Лукерію, Олімпіаду, Роксолану, Квітку, Ярину, Ориславу, а також Добромира, Святогора, Світозара, Зореслава, Аскольда, Тамерлана, Енея, Пантелеімона, Миролюба та Ярія.

Нагадаємо, що у 2024 році батьки на Миколаївщині обирали для своїх малюків як традиційні, так і більш рідкісні імена. Поруч із класичними Дмитром, Марією, Михайлом та Софією з’явилися малюки з іменами Шахзод, Луна, Юстас і Златослава.

Автор
Світлана Іванченко
Світлана Іванченко
Кореспондентка
Кореспондентка МикВісті з 2024 року, має багаторічний досвід роботи у сфері місцевого самоврядування, публічних комунікацій і медіа, спеціалізується на політиці, реформах та контролі рішень органів влади.

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