Ума, Естер та Святогор: в Україні назвали найунікальніші імена малюків у 2026 році

Новонароджена дитина. Архівне фото6 МОЗ

У першому півріччі 2026 року українські батьки найчастіше називали новонароджених традиційними іменами. Водночас серед виборів залишаються й рідкісні, іноземні та старовинні варіанти.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Серед дівчаток найпопулярнішими стали імена Софія, Злата, Мілана, Емілія, Анна, Анастасія, Поліна, Марія, Соломія та Єва.

Хлопчиків найчастіше називали Артем, Олександр, Матвій, Максим, Тимофій, Богдан, Давид, Ярослав, Роман та Дмитро.

У Мін’юсті зазначили, що ці імена залишаються серед найпоширеніших у більшості регіонів України. Зокрема, ім’я Софія входить до переліку найпопулярніших у багатьох областях — від Вінницької та Волинської до Одеської й Харківської. Імена Артем та Олександр також часто обирають батьки у різних регіонах країни.

Водночас зберігається тенденція до вибору незвичних імен. Батьки називали дітей подвійними іменами, іноземними, біблійними та староукраїнськими варіантами.

Серед рідковживаних жіночих імен у першому півріччі 2026 року були Аделаіда-Лоредана, Мар’ям-Ніколлет, Домініка-Аніель, Маргарита-Килина, Абаведарія-Аліса, Айсель, Імераліна, Деллі, Кейлі, Касія, Патрісія, Роуз, Саніта, Ума та Естер.

Серед незвичних чоловічих імен батьки обирали Даніель-Артур Теофім, Роман-Нуріслам, Андрій-Андріан, Еліот-Тео, Марк-Ґабріель, Амір, Леон, Себастіан, Даян, Ліам, Кіліан, Ітан, Мартін, Девід, Річард та Еван.

Також серед новонароджених зустрічалися імена релігійної та культурної традиції: Авігея, Вірсавія, Суламіта, Євангеліна, Сара, Теона, Меланія, Магдалина, Афіна, Юнона, а серед хлопчиків — Самійло, Єссей, Нафанаїл, Соломон, Емануїл, Єлисей, Єремія, Адам, Серафим та Веніамін.

Серед історичних та архаїчних імен українці обирали Богуславу, Владомиру, Дзвінку, Квітославу, Лукерію, Олімпіаду, Роксолану, Квітку, Ярину, Ориславу, а також Добромира, Святогора, Світозара, Зореслава, Аскольда, Тамерлана, Енея, Пантелеімона, Миролюба та Ярія.

Нагадаємо, що у 2024 році батьки на Миколаївщині обирали для своїх малюків як традиційні, так і більш рідкісні імена. Поруч із класичними Дмитром, Марією, Михайлом та Софією з’явилися малюки з іменами Шахзод, Луна, Юстас і Златослава.