Від операцій до банку крові: на Миколаївщині за цифровими даними перевіряють роботу лікарень

Операції, пологи, банк крові та «Доступні ліки»: що в ОВА тепер бачать про лікарні Миколаївщини. Фото: ілюстративне

В управлінні охорони здоров’я Миколаївської ОВА тепер можуть перевірити, скільки операцій реально проводить лікарня, скільки пацієнтів лікує, які рецепти виписує та чи має банк крові. Їх використовують, зокрема, щоб перевіряти, чи відповідають медзаклади заявленим можливостям.

Про це розповіла начальниця управління охорони здоров’я Миколаївської ОВА Ірина Ткаченко під час обговорення проєкту спроможної мережі області на обласній комісії з питань медицини, пишуть «МикВісті».

Раніше медзаклади заповнювали спеціальні форми, у яких вказували кадровий потенціал та наявне обладнання. Тепер ці дані можна звіряти з інформацією, яка є в цифрових системах.

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— Ми можемо фактично відслідкувати, чи є це обладнання, чи немає цього обладнання, — розповіла Ірина Ткаченко.

За словами Ірини Ткаченко, управління також аналізує фактичну роботу кожного медзакладу. Зокрема, дивляться на кількість проведених операцій і пологів, кількість пацієнтів з інсультом, виписані рецепти за програмою «Доступні ліки», проведені скринінги та інші надані медичні послуги.

— Ми виносили кількість операцій, скільки проведено замовлень через Укрпошту, скільки «Скринінг плюс», скільки виписано рецептів для «Доступних ліків», скільки пацієнтів знаходяться в системі, скільки отримали яку послугу, — зазначила Ірина Ткаченко.

Ці показники під час нарад показують керівникам лікарень, щоб вони могли побачити загальну картину роботи свого закладу та зрозуміти, які показники потребують покращення.

Окремо в цифрову систему внесли інформацію про наявність у медзакладах банків крові. Ірина Ткаченко пояснила, що це один із важливих показників для оцінки можливостей лікарні, зокрема щодо надання хірургічної допомоги.

— Якщо ми чітко розуміємо, що в лікувальному закладі немає банку крові і він подає його централізовано, ми розуміємо, що він не має можливості надавати хірургічну допомогу, — сказала Ірина Ткаченко.

Від цього залежить роль лікарні у спроможній мережі. Цифрові показники використовують і під час оцінки спроможності медзакладів у межах формування мережі лікарень Миколаївської області.

За словами Ірини Ткаченко, управління може побачити, скільки операцій провела лікарня, скільки пологів прийняла, скільки пацієнтів пролікувала, скільки людей отримали допомогу з інсультом, а також які саме операції проводили та наскільки вони були складними.

При цьому враховується не лише кількість операцій, а і їхня складність.

— Прооперувати на шкірі і прооперувати на діафрагмі — це різні речі. І напруження у хірурга і у анестезіолога, і майстерність різна, — пояснила Ірина Ткаченко.

На основі таких показників визначають, наскільки медзаклад відповідає вимогам для певного рівня спроможної мережі.

Якщо лікарня виконує необхідні умови, управління охорони здоров’я може подати до Міністерства охорони здоров’я пропозицію щодо внесення змін до спроможної мережі.

Наразі Миколаївщина винесла проєкт спроможної мережі на обговорення. За представленим проєктом, до надкластерних закладів Миколаївщини пропонують віднести:

Миколаївську обласну дитячу клінічну лікарню;

Миколаївську обласну клінічну лікарню;

Миколаївський обласний центр онкології;

Миколаївський регіональний фтизіопульмонологічний диспансер;

Миколаївський обласний центр психічного здоров’я.

Також до спроможної мережі мають увійти Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та 36 закладів первинної медичної допомоги.