 У Миколаєві через російську атаку частина містян залишилась без газу

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Головна Новини Інциденти 16:25, 11 серпня, 2026

У Миколаєві через російську атаку частина містян залишилась без газу

У Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр СєнкевичУ Миколаєві комунальники ліквідовують наслідки атаки та закривають вікна. Фото: Олександр Сєнкевич

У Миколаєві внаслідок російської атаки пошкоджена міська інфраструктура, зокрема приватні будинки в одному з районів міста. Через пошкодження газових мереж без газопостачання тимчасово залишилися 26 родин.

Про це повідомила Миколаївська філія «Газмережі».

На місці працюють профільні служби. Фахівці «Газмережі» обстежують пошкоджені ділянки мереж та проводять необхідні технічні роботи для ліквідації наслідків атаки.

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У компанії зазначили, що працюють цілодобово, щоб якнайшвидше та безпечно відновити газопостачання у будинках миколаївців.

Інформації про точні масштаби пошкоджень та терміни повного відновлення газопостачання наразі не повідомляли.

Нагадаємо, що вночі 11 серпня росіяни знову атакували Миколаївщину. Внаслідок ударів у Миколаєві суттєво пошкоджено двоповерховий житловий будинок — загорівся дах.

Як повідомляли у ДСНС, під час цього обстрілу в Миколаївській області через падіння боєприпасів та їхніх уламків загорілися суха рослинність і очерет. До ліквідації наслідків атак залучили 41 рятувальника та дев’ять спецавтомобілів.

Крім того, поліцейські документують наслідки нічної атаки безпілотників на Миколаїв та Снігурівську громаду. У Миколаєві пошкоджені приватний і багатоквартирний будинки, а в Снігурівській громаді — три багатоповерхівки, приватний будинок, крамниця та автомобіль.

Автор
Альона Коханчук
Альона Коханчук
Репортерка
Кореспондентка МикВісті, журналістка з 2016 року, спеціалізується на публічних закупівлях, місцевій політиці, реформах, контролі рішень органів місцевого самоврядування та аналізі рішень міської ради.

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