Вночі російські війська вдарив трьома балістичними ракетами і 51 дроном

FPV-дрон. Ілюстративне фото, МикВісті

У ніч на 20 грудня Росія знову атакувала Україну ракетами та дронами.

Про це повідомили в Повітряних силах.

Атака почалася ввечері 19 грудня. З території Криму ворог випустив три балістичні ракети «Іскандер-М», а також 51 ударний дрон, зокрема Shahed і «Гербера». Безпілотники запускали з напрямків Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ і Шаталове.

За даними військових, близько 30 дронів були «Шахедами». Є влучання ракет і 20 безпілотників на 15 локаціях.

Станом на ранок 20 грудня сили ППО збили або приглушили 31 ворожий дрон на півночі, півдні та сході країни.

Удар по Миколаївщині 19 грудня

У ніч з 19 на 20 грудня російські війська атакували Миколаїв та область дронами Shahed. Під удар потрапила критична інфраструктура. Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів.

Внаслідок атаки без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського, Миколаївського та частково Вознесенського районів. У Миколаєві внаслідок атаки пошкоджено сім гаражів, два легкові автомобілі та трактор. Постраждалих немає.

У Миколаєві через відключення електроенергії на маршрутах сьогодні курсуватимуть 37 тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.