 В Україні бракує ракет для ППО

  • понеділок

    2 лютого, 2026

  • -9.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 2 лютого , 2026 понеділок

  • Миколаїв • -9.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Під час атак РФ комплекси ППО інколи стоять порожні, — Повітряні сили

В Україні бракує ракет для ППО. Фото: Генштаб ЗСУВ Україні бракує ракет для ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні бракує ракет для зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони, через що інколи вони опиняються повністю без боєкомплекту напередодні чергових масованих атак Росії.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, на цю проблему неодноразово звертали увагу як військові, так і президент України під час спілкування з міжнародними партнерами.

Реклама

— Уже не раз заявляли, і президент України не раз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати, — наголосив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що серйозним викликом для української ППО залишається й масштаб атак, коли Росія одночасно застосовує велику кількість ракет і безпілотників по одному місту або регіону.

— Ворог одночасно, інтенсивно, великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон. Інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T, просто не встигають перезаряджатися під час таких потужних атак, — пояснив він.

Окремо Юрій Ігнат звернув увагу на особливості роботи систем Patriot, які застосовують для перехоплення балістичних ракет.

— Скажімо, на Київ летять всі ці засоби. Уявіть собі систему Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік і змушений перехоплювати балістичні ракети, а їх може бути десять і більше. А з іншого боку в цей час у напрямку системи летять крилаті ракети й «Шахеди», — зазначив він.

За словами представника Повітряних сил, для ефективного захисту великих міст необхідно мати кілька систем протиповітряної оборони, а також забезпечувати захист самих комплексів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони України. Однак наразі держава отримала необхідні боєприпаси. Президент наголосив, що кожен пакет ракет для української ППО потребує складних і тривалих переговорів із партнерами, зокрема з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Останні новини про: Війна в Україні

Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона: двоє поранених
Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених
Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім
Реклама
Читайте також:
новини
«Припиніть побутовий сепаратизм і не діліть людей на сорти», — Сєнкевич про скандал із керівником пастрансу, який фігурує у «Миротворці»

Аліса Мелік-Адамян
новини
Мер Вознесенська Величко вніс заставу і вийшов із СІЗО

Аліса Мелік-Адамян
новини
«Я втратив керування, а потім знепритомнів». Що пояснював суду Кропивницького мер Вознесенська Величко

Аліса Мелік-Адамян
новини
На Миколаївщині за рік майже вдвічі зменшилася кількість справ про шахрайство

Світлана Іванченко
новини
«Вони жлоби», — Сєнкевич закликав депутатів не бути «терпілами» у відносинах із забудовниками муніципального ринку

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім
Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених
Росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона: двоє поранених

Єдиний спосіб досягти миру в Україні — це політика, яку проводить Трамп щодо РФ, — Кім

Графік відключень світла у Миколаєві на 2 лютого: коли і скільки часу не буде електрики

Через атаку дронів на Миколаївщині пошкоджено будинок

Росія вдарила по автобусу з шахтарями на Дніпропетровщині: 12 загиблих, 16 поранених