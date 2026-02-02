Під час атак РФ комплекси ППО інколи стоять порожні, — Повітряні сили

В Україні бракує ракет для ППО. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні бракує ракет для зенітних ракетних комплексів протиповітряної оборони, через що інколи вони опиняються повністю без боєкомплекту напередодні чергових масованих атак Росії.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, на цю проблему неодноразово звертали увагу як військові, так і президент України під час спілкування з міжнародними партнерами.

— Уже не раз заявляли, і президент України не раз звертав увагу партнерів, що інколи деякі комплекси стоять порожні, а наступну атаку треба чимось відбивати, — наголосив Юрій Ігнат.

Він зазначив, що серйозним викликом для української ППО залишається й масштаб атак, коли Росія одночасно застосовує велику кількість ракет і безпілотників по одному місту або регіону.

— Ворог одночасно, інтенсивно, великою кількістю засобів атакує одне місто чи регіон. Інколи наші зенітні ракетні комплекси, такі як NASAMS чи IRIS-T, просто не встигають перезаряджатися під час таких потужних атак, — пояснив він.

Окремо Юрій Ігнат звернув увагу на особливості роботи систем Patriot, які застосовують для перехоплення балістичних ракет.

— Скажімо, на Київ летять всі ці засоби. Уявіть собі систему Patriot, коли вона працює проти балістики. Її радар дивиться в один бік і змушений перехоплювати балістичні ракети, а їх може бути десять і більше. А з іншого боку в цей час у напрямку системи летять крилаті ракети й «Шахеди», — зазначив він.

За словами представника Повітряних сил, для ефективного захисту великих міст необхідно мати кілька систем протиповітряної оборони, а також забезпечувати захист самих комплексів.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський заявив про дефіцит ракет до систем протиповітряної оборони України. Однак наразі держава отримала необхідні боєприпаси. Президент наголосив, що кожен пакет ракет для української ППО потребує складних і тривалих переговорів із партнерами, зокрема з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.