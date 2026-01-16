Україна отримала «серйозний пакет» ракет для ППО, — Зеленський

Україна 16 січня отримала необхідні ракети для систем протиповітряної оборони. Фото: Getty Images

В Україні до ранку була ситуація, коли кілька систем протиповітряної оборони залишалися без ракет, однак наразі держава вже отримала необхідні боєприпаси.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції за підсумками зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом, пише «Укрінформ».

За словами глави держави, через безпекові обмеження не завжди є можливість публічно говорити про стан протиповітряної оборони, однак після отримання чергової партії ракет він може про це сказати відкрито.

«Іноді хочеться говорити відверто, але не дає такої можливості ситуація. Наприклад, до сьогоднішнього ранку у нас були кілька систем без ракет. На сьогодні я можу сказати про це відверто, тому що сьогодні в мене є ці ракети», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що кожен пакет ракет для української ППО потребує складних і тривалих переговорів із партнерами, зокрема з країнами Європи та Сполученими Штатами Америки.

Він підкреслив, що проблема полягає не лише у нестачі систем Patriot, а й у постійному забезпеченні ракетами всіх наявних комплексів, які Україна отримала за час повномасштабної війни.

«Питання ж не тільки в системах Patriot, яких ніколи не буде вистачати. В України дуже багато різних систем, завезених за час війни. На це потрібні постійні пакети ракет. Сьогодні, слава Богу, зранку ми отримали серйозний пакет. Зараз це — в Україні, я можу про це говорити. Але це дається такими силами, кров'ю, життям людей тощо», — додав Володимир Зеленський.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про найбільшу за рік інвестицію Лондона в посилення протиповітряної оборони України — 600 мільйонів фунтів стерлінгів, або понад 33 мільярди гривень.