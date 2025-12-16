 Велика Британія надасть £600 млн на протиповітряну оборону України

  • вівторок

    16 грудня, 2025

  • 3.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 16 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 3.2° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Британія виділить £600 мільйонів на посилення ППО України

Фото: німецький IRIS-T на бойовому чергуванні в Україні. Фото: facebook Генштабу ЗСУФото: німецький IRIS-T на бойовому чергуванні в Україні. Фото: facebook Генштабу ЗСУ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про найбільшу за рік інвестицію Лондона в посилення протиповітряної оборони України — 600 мільйонів фунтів стерлінгів, або понад 33 мільярди гривень.

Про це він повідомив під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє «Європейська правда».

За словами Джона Гілі, Росія не припиняє масовані удари по Україні, а тому Європа має посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна.

Реклама

— Тільки за останні 2 місяці було здійснено 20 000 атак дронами і ракетами. Тому ми повинні активізувати наші дії. Ми повинні активізувати наші дії, щоб чинити тиск на Путіна, — наголосив міністр.

Він підкреслив, що особливо важливо забезпечити захист українського населення в зимовий період.

— Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів, — заявив Джон Гілі.

За його словами, фінансування передбачає постачання «тисяч систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання дронів» і триватиме й у 2026 році.

Окрім цього, Джон Гілі анонсував запуск виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії.

— Тисячі одиниць щомісяця прибуватимуть в Україну, — повідомив він.

Підсумовуючи, міністр наголосив на довгостроковій підтримці України.

— Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні. Забезпечити мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну в наступному році, наше повідомлення Москві чітке — контактна група тільки стане сильнішою, більш згуртованою і надасть ще більше озброєння для українських бійців протягом 2026 року, — наголосив Джон Гілі.

Нагадаємо, раніше у Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які можуть передати Україні.

Останні новини про: Війна в Україні

Атаки дронів зривають ремонт: у Херсонській МВА пояснили, коли може запрацювати ТЕЦ
Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
Щомісяця на війні гинуть близько 30 тисяч росіян, — Зеленський
Реклама

Читайте також:

новини

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві на державній «Зорі»-«Машпроект» другий місяць не платять зарплату

Анна Гакман
новини

У Миколаєві підприємець заявив, що КП «Ритуальна служба» не допускає його до роботи на кладовищі

Катерина Середа
новини

Сєнкевич передумав віддавати архітектору охорону культурної спадщини: створять окремий підрозділ

Аліна Квітко
новини

На Миколаївщині через ґрунтові води будівництво укриття у гімназії здорожчало на ₴87 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Щомісяця на війні гинуть близько 30 тисяч росіян, — Зеленський
Через війну на правобережжі Херсонщини пошкоджено близько 38 тисяч об’єктів
Атаки дронів зривають ремонт: у Херсонській МВА пояснили, коли може запрацювати ТЕЦ

У Вознесенську встановлюють нові ціни на харчування у дитсадках на 2026 рік

Сєнкевич пообіцяв підвищити на 30% зарплати працівникам музичних шкіл Миколаєва

3 години тому

Ялини, сосни та смереки: у скільки миколаївцям обійдеться новорічне дерево?

Головне сьогодні