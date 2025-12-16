Британія виділить £600 мільйонів на посилення ППО України

Фото: німецький IRIS-T на бойовому чергуванні в Україні. Фото: facebook Генштабу ЗСУ

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі оголосив про найбільшу за рік інвестицію Лондона в посилення протиповітряної оборони України — 600 мільйонів фунтів стерлінгів, або понад 33 мільярди гривень.

Про це він повідомив під час відкриття засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», повідомляє «Європейська правда».

За словами Джона Гілі, Росія не припиняє масовані удари по Україні, а тому Європа має посилювати тиск на президента Росії Володимира Путіна.

— Тільки за останні 2 місяці було здійснено 20 000 атак дронами і ракетами. Тому ми повинні активізувати наші дії. Ми повинні активізувати наші дії, щоб чинити тиск на Путіна, — наголосив міністр.

Він підкреслив, що особливо важливо забезпечити захист українського населення в зимовий період.

— Протиповітряна оборона є абсолютним пріоритетом. Тому сьогодні я можу підтвердити найбільшу однорічну інвестицію Великої Британії в протиповітряну оборону України. Це 600 мільйонів фунтів, — заявив Джон Гілі.

За його словами, фінансування передбачає постачання «тисяч систем протиповітряної оборони, ракет і автоматизованих турелей для збивання дронів» і триватиме й у 2026 році.

Окрім цього, Джон Гілі анонсував запуск виробництва нових дронів-перехоплювачів Octopus у Великій Британії.

— Тисячі одиниць щомісяця прибуватимуть в Україну, — повідомив він.

Підсумовуючи, міністр наголосив на довгостроковій підтримці України.

— Наша місія чітка: підтримати боротьбу сьогодні. Забезпечити мир завтра. І якщо Путін вирішить продовжити цю війну в наступному році, наше повідомлення Москві чітке — контактна група тільки стане сильнішою, більш згуртованою і надасть ще більше озброєння для українських бійців протягом 2026 року, — наголосив Джон Гілі.

Нагадаємо, раніше у Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які можуть передати Україні.