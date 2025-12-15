У Польщі назвали кількість винищувачів МіГ-29, які можуть передати Україні

Польський винищувач МіГ-29 X. Ілюстраційне фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

У Міністерстві національної оборони Польщі опрацьовують можливість передачі Україні кількох винищувачів МіГ-29.

Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в ефірі телеканалу TVN24, пише польське видання RMF24.

За словами Цезарія Томчика, загалом на озброєнні Польщі перебувають 14 таких літаків, з яких Україні можуть передати від шести до восьми. Він уточнив, що ці винищувачі планують списати з балансу польських Збройних сил до кінця грудня.

«Вони можуть опинитися в музеї, бути проданими або зданими на металобрухт. Або ж можуть потрапити в Україну та допомогти знищувати наших ворогів. Ситуація виглядає доволі очевидною», — зазначив представник польського Міноборони.

Він також додав, що було б доцільно завершити це питання під час запланованого візиту Президента України Володимира Зеленського до Варшави, який має відбутися в п’ятницю, 19 грудня.

Нагадаємо, Польща до кінця цього року планує спрямувати 100 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL.