Польща виділить $100 млн на американську зброю для України у межах програми PURL
Польща до кінця цього року планує спрямувати 100 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL.
Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає PAP.
За його словами, саме результат війни в Україні безпосередньо вплине на майбутню безпеку європейського континенту: чи буде вона посилена або послаблена.
Глава МЗС Польщі також відреагував на запропонований США план із 28 пунктів щодо завершення війни. Він наголосив, що Європа повинна брати участь у цих дискусіях та бути долучена до переговорів.
— Звичайно, як Європа ми вимагаємо бути залученими до ухвалення цих рішень. Але, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії, — підкреслив міністр.
Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні медіа.
