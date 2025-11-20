Польща виділить $100 млн на американську зброю для України у межах програми PURL

Радослав Сікорський, Фото: Gettyimages

Польща до кінця цього року планує спрямувати 100 мільйонів доларів на закупівлю американського озброєння для України в межах програми PURL.

Про це повідомив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає PAP.

За його словами, саме результат війни в Україні безпосередньо вплине на майбутню безпеку європейського континенту: чи буде вона посилена або послаблена.

Глава МЗС Польщі також відреагував на запропонований США план із 28 пунктів щодо завершення війни. Він наголосив, що Європа повинна брати участь у цих дискусіях та бути долучена до переговорів.

— Звичайно, як Європа ми вимагаємо бути залученими до ухвалення цих рішень. Але, на мою думку, не здатність захистити жертву повинна бути обмежена, а здатність агресора до агресії, — підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні медіа.