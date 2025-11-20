  • четвер

Очільниця МЗС Фінляндії: оприлюднена версія «плану США» виглядає так, ніби написана в Москві

Еліна Валтонен розкритикувала пропозиції США щодо завершення війни в Україні. Фото: Jussi Nukari / LehtikuvaЕліна Валтонен розкритикувала пропозиції США щодо завершення війни в Україні. Фото: Jussi Nukari / Lehtikuva

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні ЗМІ.

Як повідомляє «Європейська правда», Еліна Валтонен наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів.

За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.

«Ми прагнемо справедливого й сталого миру в Україні. І вже чотири роки працюємо над тим, щоб цього досягти», — додала вона.

Нагадаємо, що 19 листопада низка американських видань опублікували дані про нібито новий «мирний план» з 28 пунктів, який команда Дональда Трампа обговорювала у консультаціях із представниками Росії.

У запропонованому 28-пунктному «мирному плані» між Україною та Росією, який нібито схвалив президент США Дональд Трамп, прописана ідея передати повний контроль над Донбасом Росії в обмін на орендну плату.

Раніше Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення російсько-української війни «обом сторонам» доведеться погодитися на «необхідні поступки».

Також Financial Times повідомляло, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території, скорочення озброєння та визнання російської, як державної мови.

