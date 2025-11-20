  • четвер

Держсекретар США: для досягнення міцного миру в Україні обидві сторони мають піти на «необхідні поступки»

Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.Держсекретар США Марко Рубіо/ Фото: abcnews.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення російсько-української війни «обидвом сторонам» доведеться погодитися на «необхідні поступки».

Про це він написав у соцмережі Х.

Марко Рубіо наголосив, що для того, аби покласти край «складній та смертоносній війні, як та, що точиться в Україні» необхідно запустити широкий обмін «серйозними і реалістичними ідеями».

Зокрема, на його думку, аби досягти міцного миру, обидві сторони конфлікту — Україна та Росія — повинні погодитися на «необхідні поступки».

Він також заявив, що саме тому США наразі розробляє та продовжуватиме розробляти перелік «потенційних ідей» для припинення російсько-української війни «на основі пропозицій обох сторін цього конфлікту».

Нагадаємо, раніше Financial Times повідомляло, що новий «мирний план», який розробляли представники Росії та США під час неформальних перемовин у Маямі вимагає від України відмову від частини своєї території, скорочення озброєння та визнання російської, як державної мови.

