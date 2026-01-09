В СБУ показали уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині

Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ

Служба безпеки України знайшла та ідентифікувала уламки російської балістичної ракети, якою армія РФ обстріляла Львівську область у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектні деталі належать російському ракетному комплексу «Орєшнік».

Про це йдеться на сайті служби.

Зазначається, що працівники служби знайшли:

блок стабілізації та наведення (так звані «мізки» ракети),

елементи двигунної установки,

фрагменти механізму орієнтації,

сопла з платформи блоку розведення.

У СБУ зазначають, що всі виявлені уламки надішлють для більш поглибленої експертизи.

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.