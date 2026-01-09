 СБУ показали уламки ракети 'Орєшнік', якою ударили по Львівській області

  • пʼятниця

    9 січня, 2026

  • -1.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 9 січня , 2026 пʼятниця

  • Миколаїв • -1.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

В СБУ показали уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині

Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ

Служба безпеки України знайшла та ідентифікувала уламки російської балістичної ракети, якою армія РФ обстріляла Львівську область у ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектні деталі належать російському ракетному комплексу «Орєшнік».

Про це йдеться на сайті служби.

Зазначається, що працівники служби знайшли:

  • блок стабілізації та наведення (так звані «мізки» ракети),
  • елементи двигунної установки,
  • фрагменти механізму орієнтації,
  • сопла з платформи блоку розведення.
Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ
Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ
Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ

У СБУ зазначають, що всі виявлені уламки надішлють для більш поглибленої експертизи.

Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ
Уламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУУламки російської ракети «Орєшнік», якою ударили по Львівщині. Фото: СБУ

Нагадаємо, ввечері 8 січня по всій території України оголосили тривогу через загрозу застосування балістичних ракет із полігону «Капустин Яр». Потім у Львові пролунала серія вибухів.

Міський голова Андрій Садовий повідомляв, що наразі не відомо, чи був це удар із російського балістичного комплексу «Орешник».

За даними начальника Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури.

Вже зранку 9 січня Міністерство оборони РФ заявило, що застосували ракетний комплекс «Орешник» під час нічного удару по Україні. Це нібито стало відповіддю на «атаку дронів» по резиденції президента РФ Володимира Путіна.

Через це вже вдень 9 січня Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна скличе термінове засідання Ради Безпеки ООН через удар «Орешником» по Львівщині.

Останні новини про: Війна в Україні

Феєрверки під час війни: Одещина серед регіонів із найбільшою кількістю вироків
Шотландія готова відправити свої війська в Україну, але є умова
Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії
Реклама
Читайте також:
новини
Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

Катерина Середа
новини
«Епідемічного порогу немає», — у міськздоров’ї Миколаєва пояснили, чому через негоду не вводять дистанційне навчання

Анна Гакман
новини
На Миколаївщині через негоду за добу висипали близько 200 тонн солі на дороги

Анна Гакман
новини
У Миколаєві поки не планують запроваджувати дистанційне навчання через негоду

Аліна Квітко
новини
Президент призначив керівників чотирьох областей: що про них відомо

Світлана Іванченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала порти на Одещині: пошкоджено два цивільні судна, загинув моряк з Сирії
Шотландія готова відправити свої війська в Україну, але є умова
Феєрверки під час війни: Одещина серед регіонів із найбільшою кількістю вироків

Підрозділи віцемерів Коренєва та Андрієнка найгірше виконали бюджет Миколаєва: невикористано понад ₴300 млн

У Миколаївському районі завтра без світла залишиться понад 4 тисячі споживачів, — Кім

1 година тому

Від 6 до 10 годин без світла: якими будуть графіки відключень електроенергії на Миколаївщині 10 січня

Ірина Олехнович

Головне сьогодні