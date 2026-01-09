Житель Миколаєва, який шпигував за ЗСУ, отримав 9 років тюрми
14:02, 09 січня, 2026
Суд визнав винним 35-річного мешканця Миколаєва у незаконному поширенні інформації про переміщення Сил оборони України. Його засудили до 9 років тюрми.
Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.
За даними слідства, миколаївець працював на представника ФСБ та збирав відомості про розміщення та пересування військових, а також про локації правоохоронців у місті.
Зазначається, що до того моменту, поки вирок не набуде чинності, засуджений залишатиметься під вартою.
Раніше повідомлялось, що для отримання розвідданих чоловік обходив місцевість та фотографував локації перебування українських захисників.
