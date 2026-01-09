 Миколаївця, який шпигував за ЗСУ, приговорили до 9 років тюрми

Житель Миколаєва, який шпигував за ЗСУ, отримав 9 років тюрми

Суд визнав винним 35-річного мешканця Миколаєва у незаконному поширенні інформації про переміщення Сил оборони України. Його засудили до 9 років тюрми.

Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області.

За даними слідства, миколаївець працював на представника ФСБ та збирав відомості про розміщення та пересування військових, а також про локації правоохоронців у місті.

Жителя Миколаєва на 9 років посадили за збір даних про Сили оборони. Фото: Прокуратура Миколаївської областіЖителя Миколаєва на 9 років посадили за збір даних про Сили оборони. Фото: Прокуратура Миколаївської області

Зазначається, що до того моменту, поки вирок не набуде чинності, засуджений залишатиметься під вартою.

Раніше повідомлялось, що для отримання розвідданих чоловік обходив місцевість та фотографував локації перебування українських захисників.

