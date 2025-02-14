У Миколаєві затримали чоловіка, якого підозрюють у шпигунстві для російських спецслужб

Затриманий за підозрою у шпигунстві, фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві затримали 35-річного місцевого жителя, якого підозрюють у зборі та передачі інформації про розташування та переміщення українських військових і правоохоронців.

За даними Миколаївської обласної прокуратури, чоловік раніше мав судимість і відбував покарання у Херсоні. Під час окупації його разом з іншими в'язнями вивезли до колонії в Росії, де він завершив відбування терміну.

За словами правоохоронців, повертаючись до України у вересні 2024 року, він перетинав російсько-грузинський кордон, де, як вважає слідство, його завербували представники ФСБ. Після цього він збирав і передавав інформацію про українських військових у Миколаєві.

Для отримання розвідданих чоловік обходив місцевість та фотографував локації ймовірного перебування українських захисників. Також він випитував потрібну йому інформацію у своїх знайомих, повідомили у Службі безпеки України.

Його затримали за місцем проживання. Під час обшуку у чоловіка вилучили мобільний телефон із доказами. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Раніше СБУ викрила двох осіб, яких підозрюють у передачі розвідданих російським спецслужбам для ударів по південних регіонах України. Серед підозрюваних — 15-річний житель Вознесенська на Миколаївщині, якого залучив до співпраці 20-річний мешканець Одещини.