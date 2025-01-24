На Миколаївщині 15-річного підлітка та мешканця Одещини підозрюють у шпигунстві для РФ

Затримання за підозрою у шпигунстві для РФ, фото: СБУ

СБУ викрила двох осіб, яких підозрюють у передачі розвідданих російським спецслужбам для ударів по південних регіонах України. Серед підозрюваних — 15-річний житель Вознесенська на Миколаївщині, якого залучив до співпраці 20-річний мешканець Одещини.

Як повідомили в Службі безпеки України, старший із підозрюваних зв’язався з російськими кураторами через Телеграм-канал і отримав завдання передавати геолокації українських військових об’єктів, таких як блокпости, мобільні вогневі групи та системи ППО. Щоб охопити більше об’єктів, він залучив до цього свого знайомого підлітка.

За версією слідства, підозрювані пішки обходили місцевість на Одещині та Миколаївщині, знімали позиції Сил оборони на телефони, а зібрані координати передавали російській стороні через месенджер.

Мешканця Одещини затримали під час передачі даних, вилучивши у нього телефон, який використовувався для комунікації. Йому повідомили про підозру у державній зраді (частина 2 статті 111 КК України) та втягненні неповнолітнього у злочинну діяльність (стаття 304 КК України). Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Підліток також потрапив під слідство. Питання щодо кваліфікації дій 15-річного підозрюваного наразі вирішується.

Затримання за підозрою у шпигунстві для РФ, фото: СБУ Затримання за підозрою у шпигунстві для РФ, фото: СБУ

Нагадаємо, що раніше на Одещині затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ракетних і дронових ударів по військових об'єктах. Для маскування він відростив довге волосся та видавав себе за дівчину, фотографуючи військові обʼєкти у жіночому одязі.