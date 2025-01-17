Підозрюваний у держзраді на Одещині переодягався у жінку, щоб шпигувати для РФ
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- Марія Хаміцевич
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20:06, 17 січня, 2025
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На Одещині затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ракетних і дронових ударів по військових об'єктах.
За даними Служби безпеки України, чоловік був завербований через Телеграм-канали, що пропонували «легкі» заробітки.
За словами правоохоронців, для маскування він відростив довге волосся та видавав себе за дівчину, фотографуючи військові обʼєкти у жіночому одязі.
Серед потенційних цілей росіян були місця базування ЗСУ, прикордонників і СБУ в портовому місті Ізмаїл.
Правоохоронці викрили підозрюваного, задокументували його діяльність і затримали. У нього вилучили телефон із доказами, що підтверджують його причетність до розвідувально-підривної роботи.
Затриманому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нещодавно у Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.
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