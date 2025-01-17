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Підозрюваний у держзраді на Одещині переодягався у жінку, щоб шпигувати для РФ

На Одещині затримали підозрюваного у держзраді місцевого жителя, фото: СБУНа Одещині затримали підозрюваного у держзраді місцевого жителя, фото: СБУ

На Одещині затримали 26-річного місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та коригуванні ракетних і дронових ударів по військових об'єктах.

За даними Служби безпеки України, чоловік був завербований через Телеграм-канали, що пропонували «легкі» заробітки.

За словами правоохоронців, для маскування він відростив довге волосся та видавав себе за дівчину, фотографуючи військові обʼєкти у жіночому одязі.

Серед потенційних цілей росіян були місця базування ЗСУ, прикордонників і СБУ в портовому місті Ізмаїл.

Правоохоронці викрили підозрюваного, задокументували його діяльність і затримали. У нього вилучили телефон із доказами, що підтверджують його причетність до розвідувально-підривної роботи.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нещодавно у Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.

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