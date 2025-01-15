Жительку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду
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- Даріна Мельничук
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17:50, 15 січня, 2025
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У Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
У суді довели, що 54-річна мешканка Миколаєва була членом агентурної мережі спецслужб РФ.
За інформацією Служби безпеки України у Миколаївській області, жінка — колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців.
Зазначається, що вона переслала організатору мережі фото документа із персональними даними 71 військовослужбовця однієї з військових частин України. Також жінка намагалась виявити і передати росіянам місця дислокації особового складу Збройних сил України в Миколаєві.
Суд визнав жінку винною у закінченому замаху на вчинення державної зради за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, 25-річного жителя Миколаївської області, який під час захоплення Снігурівського району підтримав РФ та зголосився чергувати на російських блокпостах, засудили до 11 років увʼязнення.
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