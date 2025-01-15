Жительку Миколаєва засудили до 15 років за держзраду

У Миколаєві засудили до 15 років місцеву жительку за держзраду. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

У Миколаєві до 15 років увʼязнення засудили місцеву жительку, яка передавала дані про українських військових спецслужбам РФ.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

У суді довели, що 54-річна мешканка Миколаєва була членом агентурної мережі спецслужб РФ.

За інформацією Служби безпеки України у Миколаївській області, жінка — колишня військова, яка працювала в міському центрі донорства і мала доступ до особистих даних пацієнтів, зокрема військовослужбовців.

Зазначається, що вона переслала організатору мережі фото документа із персональними даними 71 військовослужбовця однієї з військових частин України. Також жінка намагалась виявити і передати росіянам місця дислокації особового складу Збройних сил України в Миколаєві.

Суд визнав жінку винною у закінченому замаху на вчинення державної зради за частиною 2 статті 15 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 25-річного жителя Миколаївської області, який під час захоплення Снігурівського району підтримав РФ та зголосився чергувати на російських блокпостах, засудили до 11 років увʼязнення.