Мешканець Миколаївщини отримав 11 років тюрми за роботу на Росію

Мешканець Миколаївщини засудили до 11 років тюрми за роботу на Росію, фото: СБУ

25-річного жителя Миколаївської області, який під час захоплення Снігурівського району підтримав РФ та зголосився чергувати на російських блокпостах, засудили до 11 років увʼязнення.

Як повідомили у Службі безпеки України, чоловік отримав автомат та завдання зупиняти українців, які намагалися вивезти свої сім’ї на підконтрольну Україні територію.

Зазначається, що за інструкцією росіян він зупиняв цивільні автомобілі і, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів виходити з авто. Потім під виглядом перевірки відбирав у людей всі документи, мобільні телефони, гроші, ключі від авто та інші речі. У більшості людей це все тут же конфісковували.

Після цього він наводив автомат на людей і намагався змусити їх залишитися на окупованій тоді частині Миколаївщини та співпрацювати з росіянами. Значну частину людей просто «розвертали» назад, але поверталися вони уже без конфіскованого майна, повідомляють у СБУ.

За словами правоохоронців, під час звільнення Силами оборони Херсону росіяни покинули чоловіка, коли тікали на лівий берег Дніпра. Він намагався бути «непомітним» і постійно змінював місце проживання. Його затримали в орендованій квартирі.

Суд визнав чоловіка винним за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору), та призначив йому 11 років тюрми з конфіскацією майна.

Мешканець Миколаївщини засудили до 11 років тюрми за роботу на Росію, фото: СБУ

Нагадаємо, що Снігурівський районний суд дав 15 років заочно засудженій старості села Івано-Кепине 48-річній Ларисі Котляр за співпрацю з російською окупаційною владою.