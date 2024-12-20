За гуманітарку вимагала брати російський паспорт: в Снігурівці голову села при окупантах заочно засудили до 6 років

Засуджена до 6 років увʼязнення Лариса Котляр. Фото: Одноклассники, Лариса Котляр (Камардина)

Снігурівський районний суд дав 15 років заочно засудженій старості села Івано-Кепине 48-річній Ларисі Котляр за співпрацю з російською окупаційною владою.

Вирок було ухвалено 12 грудня, пишуть «МикВісті».

Село Івано-Кепине було захоплено російськими військами 16 березня 2022 року. Росіяни одразу встановили контрольно-пропускний режим, що тривав до листопада того ж року.

На співпрацю з росіянами місцева жителька Лариса Котляр погодилась у серпні і прийняла від них пропозицію очолити місцеву сільраду.

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Вона проголосила себе «головою селищної ради села Івано-Кепине Снігурівського району Херсонської області» та приступила до виконання покладених на неї функцій. Жінка збирала дані про незахищені верстви населення, пошкоджене майно місцевих, пусті будинки та здійснювала інформаційний тиск з метою схилити жителів до співпраці з новою владою.

Підтвердженням є знайдені документи від 3 жовтня, які адресовані Ларисі Котляр, як голові селищної ради Івано-Кепина.

— Згідно вказаного листа (далі мовою оригіналу) «Военно-гражданская администрация Снигиревского района Херсонской области в рамках взаимодействия органов местного самоуправления, требует предоставить информацию о проведенной инвентаризации административных зданий села Ивано-Кепино Снигиревского района Херсонской области для дальнейшей организации в них работы сельского совета. Кроме того, требуем провести инвентаризацию нежилых домов села Ивано-Кепино Снигиревского района Херсонской области для дальнейшей передачи указанного имущества на баланс сельского совета» (т. 1 а.п. 229), — йдеться в тексті вироку.

Суд опитав 13 свідків. Всі вони визнали, що Котляр добровільно перейшла на бік росіян. Вони зокрема і представили її, як голову села. Місцевим часто погрожувала, схиляла брати російську гуманітарку за умови, якщо люди могли показати російський паспорт, розповсюджувала агітаційні газети та закликала до участі у референдумі.

Більш того, Котляр особисто супроводжувала військових під час обшуків у помешканнях місцевого населення та продавала привезені ними продукти.

— Під час окупації населеного пункту до неї додому приходили четверо військових Російської Федерації разом з Котляр і сказали, що вона тепер староста села та з усіх питань звертатися до неї. Також до неї приходили солдати та сказали брати паспорти та йти до Котляр для оформлення гуманітарної допомоги. Коли вона прийшла до неї по гуманітарну допомогу, паспорт взяла Котляр, а коли віддавала, сказала: «Я вас вітаю, тепер ми у Російській Федерації», — розповіла одна зі свідків.

Ларису Котляр засудили до 6 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування та займатися діяльністю, пов`язаною з наданням публічних послуг на 15 років з конфіскацією її майна.

Нагадаємо, жительку Снігурівки Ірину Подвойську, яка під час окупації очолила так зване «муніципальне унітарне підприємство «Снигирёвский комунальщик», заочно засудили до 6 років увʼязнення.