Головну бухгалтерку окупаційного підприємства в Снігурівці заочно засудили до 6 років тюрми

Місто Снігурівка в Миколаївській області, 2023 рік. Фото: Снігурівська міська рада

Жительку Снігурівки Ірину Подвойську, яка під час окупації очолила так зване «муніципальне унітарне підприємство «Снигирёвский комунальщик», заочно засудили до 6 років увʼязнення.

Відповідний вирок Снігурівський районний суд виніс 10 грудня, пишуть «МикВісті».

Дане підприємство було створено самими росіянами під час захоплення Снігурівки та навколишніх сіл. У період з вересня 2022 року жінка, як вказує суд, добровільно погодилась на роботу під керуванням окупаційної влади. Подвойську призначили на посаду головного бухгалтера «МУП Снигирёвский коммунальщик».

Вона керувала співробітниками підприємства, готувала документи для нарахування зарплат та її виплату в російських рублях у розмірі 50 тисяч, а також формувала звітність щодо використання грошей.

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Судовий процес тривав без присутності обвинуваченої. Ірина Подвойська покинула підконтрольну Україні територію ще до її звільнення силами Збройних сил. 28 жовтня вона виїхала зі Снігурівки у Херсон і не поверталась, про що зокрема розповіли на суді свідки.

Захисник обвинуваченої з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги просив призначити підзахисній мінімальну міру покарання, зауваживши, що показання свідків не доводять вину Подвойської.

Однак суд відхилив позицію захисту, засудивши її строком на 6 років з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування, пов`язаних з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій строком 10 років з конфіскацією майна.

Вирок вступить в силу з дня її фактичного затримання.

Нагадаємо, раніше суд в Снігурівці дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».