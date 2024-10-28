Сім років позбавлення волі: старосту-колаборанта на Снігурівщині заочно засудили за співпрацю з росіянами

Зруйновані російськими атаками будинки в Снігурівці, архівне фото: «МикВісті»

Снігурівський районний суд дав 7 років увʼязнення жителю села, який під час окупації російськими військами обійняв посаду так званого «голови Василівської сільради».

Про це йдеться у тексті вироку від 14 жовтня, пишуть «МикВісті».

На співпрацю з окупантами чоловік погодився у серпні 2022 року. В його обовʼязки входили організація управлінського апарату, збір даних про незахищені верстви населення та пошкоджене майно, організація передачі покинутих будинків на баланс окупаційної влади, а також сприяння пропаганді серед місцевих.

Чоловік активно підтримував нову владу. З метою «вислуження» перед росіянами він роздав по тисячі рублів соціальних виплат.

Судовий процес відбувався за відсутності обвинуваченого. Однак процедурні вимоги щодо його прав та належного повідомлення, як це передбачено Конвенцією про захист прав людини, було дотримано. Йому зокрема було призначено адвоката з Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

Захисник наполягав на мінімальному покаранні, з урахуванням того, що обвинувачений виконував функції для забезпечення населення.

Натомість прокурор вимагав покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років, позбавлення права обіймати певні посади на 15 років, а також конфіскації всього належного майна. У якості доказів він показав публікації у Telegram-каналі від 8 вересня 2022 року, на яких йдеться про те, що чоловік допомагає російській владі, зокрема шляхом здачі проукраїнськи налаштованих громадян, підтримки окупаційної влади, а також допомагає оформлювати пенсії та виплати.

Крім того, під час обшуку в помешканні так званого старости знайшли прапори РФ, проросійську пресу та документи, що свідчать про підтримку окупантами.

Про добровільну співпрацю на суді розповіли і свідки. Вони зазначили, що раніше чоловік працював моряком. Своїх проросійських поглядів він ніколи не приховував і був радий окупації.

Сусіди неодноразово бачили, як чоловік їздив з росіянами до Херсона за гуманітарною допомогою, яку зберігав у власному гаражі. За 10-15 днів до звільнення, староста виїхав із села, збрехавши односельчанам, що їде до родичів.

За рішенням суду чоловіка заочно засудили до 7 років позбавлення волі за частиною 5 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Його будинок конфісковано на користь держави. Усі речові докази з проросійською символікою передано до Снігурівського історико-краєзнавчого музею.

Нагадаємо, раніше суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи.