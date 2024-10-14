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Ексзаступницю директора ліцею у Снігурівці засудили до 2 років увʼязнення за колабораціонізм

Колаборантка Ольга Захарова. Фото з соціальних мережКолаборантка Ольга Захарова. Фото з соціальних мереж

Суд визнав винну 48-річну Ольгу Захарову з міста Снігурівка Миколаївської області, яка під час окупації добровільно перейшла на бік російської влади і стала заступницею директора незаконно створеної місцевої школи. 

Про це йдеться у вироку Снігурівського районного суду Миколаївської області від 9 жовтня, пише «Центр журналістських розслідувань».

Зазначається, що жінка влітку 2022 року добровільно погодилась працювати на росіян заступницею директора з учбової та виховної роботи незаконно створеної «Снигирёвской школы» на базі захопленої Снігурівської загальноосвітньої школи №4. До цього вона працювала заступницею директора з навчально-виховної роботи Снігурівського професійного ліцею.

Захоплена росіянами школа була не готова до навчання, підручники до неї так і не завезли, а в жовтні 2022 року місцеві колаборанти втекли зі Снігурівки на лівобережну Херсонщину.

За словами прибиральниці школи, батьки учнів приходили писати заяви про зарахування до дітей у навчальний заклад. За понад один місяць роботи прибиральниці заплатили 1 тисячу рублів, а охоронцям у школі обіцяли платити по 15 тисяч рублів на місяць.

«Окупанти планували зарахувати на навчання до школи близько 200 дітей. Місцевий гауляйтер обіцяв завезти з Херсона підручники російською мовою, всі уроки теж обіцяли вести російською. Тим вчителям, які відмовлялися працювати на ворога, Ольга Захарова з «директоркою» обіцяли не брати на роботу навіть «поломийкою», якщо ті згодом передумають. Вчителям погрожували розправами, однак частина на співпрацю з окупантами так і не погодилась», – розповіли свідки у суді.

У вироку суду вказано, що Ольга Захарова протягом останніх двох років переховувалася в місті Скадовську Херсонської області.

Жінку заочно визнали винною в колабораційній діяльності за частиною 3 ст.111-1 Кримінального кодексу України. Вирок – два роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах влади, зокрема, у сфері освіти протягом десяти років.

Слід зазначити, що вирок суду ще не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила підозру жительці Снігурівки, яка у вересні 2022 року очолила навчальний заклад в окупованому Залізному Порту на Херсонщині.

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