Вчителька зі Снігурівки, яка очолила школу на Херсонщині, отримала підозру від СБУ

Жителька Снігурівки Людмила Риженко, фото з особистої сторінки у VK

Служба безпеки України оголосила підозру жительці Снігурівки, яка у вересні 2022 року очолила навчальний заклад в окупованому Залізному Порту на Херсонщині.

Про це йдеться у тексті підозри, опублікованій на сайті Генеральної прокуратури, пишуть «МикВісті».

Згідно матеріалів справи, 51-річна Людмила Риженко не раніше 5 вересня 2022 року обійняла посаду директорки так званого «Государственного бюджетного образовательного учреждения Херсонской области «Железнопортовская школа Голопристанского муниципального округа». Посадовиця зокрема сприяла в організації діяльності закладу.

Слідчі встановили, що Риженко видавала документи про прийом учнів до навчального закладу, проводила загальношкільні виховні заходи за сприяння окупаційної адміністрації, розпоряджалась майном школи.

Станом на квітень 2024 року Людмила Риженко зайняла посаду заступника директора з навчально-виховної роботи та вчителя історії у створеній окупаційною адміністрацією школі в селі Круглоозерка Бехтерської громади, де вона і зареєстрована за місцем проживання.

Зокрема анкети з її даними можна зустріти на деяких російських сайтах з репетиторських курсів, де вона вказана, як вчитель.

Анкета Людмили Риженко на сайті «Инфоурок»

Крім того, на сторінці Людмили Риженко в забороненій соціальній мережі «ВКонтакті» містяться дипломи педагога з російської мови та екскурсовода.

Дипломи, які вона отримала від російського окупаційного керівництва, фото з особистої сторінки у VK Людмила Риженко, фото з особистої сторінки у VK Дипломи, які вона отримала від російського окупаційного керівництва, фото з особистої сторінки у VK

Жінці інкриміновано вчинення дій, спрямованих на впровадження стандартів освіти держави-агресора в закладах освіти (частина 3 стаття 111-1 КК України).

Нагадаємо, Служба безпеки України оголосила про підозру ще одному російському військовому посадовцю, причетному до окупації Миколаївської області. Мова про командувача Уральським округом військ Нацгвардії РФ генерал-лейтенанта Володимира Спиридонова.