Україна втратила пілота СУ-27 Євгенія Іванова: загинув під час бойового завдання

На східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов. Ілюстративне фото: mil.in.ua

На східному напрямку загинув український льотчик винищувача СУ-27, підполковник Євгеній Іванов.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що трагедія сталась опівдні у понеділок, 8 грудня, під час виконання бойового завдання.

Євгеній Іванов був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації. Наразі з’ясовуються усі обставини інциденту.

Нагадаємо, що після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Йому було 46 років.