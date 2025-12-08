Україна втратила пілота СУ-27 Євгенія Іванова: загинув під час бойового завдання
- Новини України
-
•
-
- Світлана Іванченко
-
•
-
18:03, 08 грудня, 2025
-
На східному напрямку загинув український льотчик винищувача СУ-27, підполковник Євгеній Іванов.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
Зазначається, що трагедія сталась опівдні у понеділок, 8 грудня, під час виконання бойового завдання.
Євгеній Іванов був старшим штурманом 39 бригади тактичної авіації. Наразі з’ясовуються усі обставини інциденту.
Нагадаємо, що після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Йому було 46 років.
Останні новини про: Війна в Україні
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.