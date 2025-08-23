Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку
- Світлана Іванченко
8:02, 23 серпня, 2025
Уночі після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Йому було 46 років.
Про це повідомили в у Повітряних силах ЗСУ.
«Уночі 23 серпня, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні.
У відомстві зазначили, що наразі з'ясовують причини та обставини авіакатастрофи.
Нагадаємо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву на початку квітня 2023 року.
