Україна втратила пілота винищувача МіГ-29: загинув при заході на посадку

Український винищувач МіГ-29. Ілюстративне фото: МілітарнийУкраїнський винищувач МіГ-29. Ілюстративне фото: Мілітарний

Уночі після виконання бойового завдання, під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Сергій Бондар. Йому було 46 років.

Про це повідомили в у Повітряних силах ЗСУ. 

 «Уночі 23 серпня, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження. Висловлюємо співчуття рідним та близьким», — йдеться у повідомленні. 

У відомстві зазначили, що наразі з'ясовують причини та обставини авіакатастрофи.

Нагадаємо, першу партію з кількох винищувачів Варшава передала Києву на початку квітня 2023 року.

