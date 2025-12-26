Зеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США, — медіа

Зеленський і Трамп можуть зустрітися 28 грудня у США. Фото Юліани Луз, Білий дім

Зустріч президентів України та США Володимира Зеленського і Дональда Трампа може відбутися у неділю, 28 грудня.

Про це повідомляє видання Kyiv Post із посиланням на неназване джерело.

За даними дипломатичних співрозмовників видання, ймовірним місцем переговорів може стати резиденція американського президента Мар-а-Лаго у штаті Флорида. Візит може відбутися вже 28 грудня, «якщо все піде за планом».

У контексті обговорення так званого «мирного плану» один із західних високопосадовців, залучений до координації дій США та Європи, зазначив, що після нещодавніх зустрічей представників адміністрації Дональда Трампа у Маямі та Флориді панує атмосфера «обережної інтриги».

«Рівень конкретики вищий, ніж ми бачили раніше. Але найскладніші питання — гарантії безпеки, забезпечення дотримання та юридичні зобов’язання Росії — як і раніше залишаються невирішеними», — сказав співрозмовник Kyiv Post.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський представив драфт рамкового документа з 20 пунктів, який стосується завершення російсько-української війни та передбачає участь України, США, Європи й Росії.

За словами президента, Україна також готова до окремої зустрічі зі США на рівні лідерів для обговорення чутливих питань, зокрема територіальних.