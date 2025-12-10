«Тиждень може дати новини», — Зеленський про завершення роботи над 20 пунктами мирного плану

Зеленський: Україна завершує роботу над 20 пунктами мирного плану. Фото: armyinform.com.ua

Президент Володимир Зеленський заявив, що робота над українським варіантом мирного плану наближається до завершення. Документ складається з 20 пунктів, і найближчим часом його планують передати Сполученим Штатам.

За словами глави держави, у найближші дні триватимуть контакти з американською стороною щодо окремого документа, який описуватиме відбудову та економічний розвиток України після завершення війни. Водночас команда президента разом із партнерами з Європи та представниками адміністрації Дональда Трампа фіналізує саме фундаментальний план, який має окреслити умови завершення війни з Росією.

Володимир Зеленський зазначив, що наразі партнери активно працюють над гарантіями безпеки та неможливістю повторення російської агресії. У четвер заплановано зустріч із «коаліцією рішучих». Серед ключових питань — механізми, які змусили б Росію припинити вбивства, а також запобігли б потенційному новому вторгненню.

Президент наголосив, що цей тиждень може принести позитивні новини щодо припинення війни та висловив сподівання на реалістичні й дієві рішення, які забезпечать гідні умови для України.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони« отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».