Зеленський: Україна та Європа узгодили свої пропозиції щодо припинення війни і готові передати їх США

Україна завершила опрацювання частини мирної угоди й презентує її США. Фото: Kin Cheung, APУкраїна завершила опрацювання частини мирної угоди й презентує її США. Фото: Kin Cheung, AP

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона разом із європейськими партнерами суттєво просунулася у підготовці компонентів проєкту угоди щодо припинення війни.

За його словами, ці напрацьовані пропозиції вже готові до представлення Сполученим Штатам.

У своєму зверненні він наголосив, що робота над можливими кроками для завершення війни триває дуже активно. Українська команда перебуває у постійному контакті з Вашингтоном, а найближчим часом доопрацьовані документи планують передати американській стороні.

Володимир Зеленський також підкреслив, що подальший прогрес залежить від позиції Росії та її готовності зробити реальні кроки для зупинення бойових дій і недопущення нового витка ескалації.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони« отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».

