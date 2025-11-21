На День подяки: Трамп оголосив Україні дедлайн для підписання американського «мирного плану»

Drew Angerer. Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має час до наступного четверга, 27 листопада, щоб погодитися на запропонований Вашингтоном 28-пунктний «мирний план».

Про це він заявив у подкасті ведучого Fox News Браяна Кілміда.

Під час розмови журналіст уточнив, чи саме День Подяки, що припадає на наступний четвер, є остаточним терміном для відповіді України на пропозицію США.

— У нас було багато крайніх термінів, але якщо все «йде добре», то терміни, як правило, продовжують. Але четвер, на нашу думку, є відповідним терміном, — сказав Дональд Трамп.

Президент США також прокоментував занепокоєння української сторони щодо певних умов «мирного плану», зокрема щодо можливих поступок Росії. Дональд Трамп відкинув усі ці побоювання, заявивши, що «українці й так вже втрачають землю».

— Минулого місяця Україна і Росія втратили 25 000 людей на двох. 25 тисяч людей. Це вийшло з-під контролю. Це кривава бійня, — додав він.

28-пунктний «мирний план» від США

Новий американський «мирний план» щодо врегулювання російсько-української війни почали напрацьовувати під час неформальних перемовин представників США та Росії в Маямі наприкінці минулого місяця. У результаті документ із 28 пунктів обговорили спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф та російський перемовник Кирило Дмитрієв.

За даними Financial Times, план передбачає низку вимог до України, зокрема відмову від решти територій Донбасу, включно з районами, які нині контролює Київ, а також суттєве — удвічі — скорочення чисельності Збройних сил. Крім того, проєкт містить пропозицію відмовитися від ключових видів озброєння та погодитися на обмеження американської військової допомоги. Документ також передбачає визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки».

Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Серед основних положень запропонованого плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, у тому числі й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях фіксується як фактичний кордон.

Відведення ЗСУ з частини Донеччини та створення демілітаризованої буферної зони.

Відмова від вступу до НАТО, закріплена в Конституції України, та гарантія Альянсу не розглядати членство Києва в майбутньому.

Обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових.

Поетапне зняття санкцій із Росії та можливість економічної співпраці між США та РФ.

Запорізька АЕС переходить під контроль МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподіляється порівну між Україною та Росією.

Повна амністія для всіх сторін за дії, вчинені під час війни.

Проведення виборів в Україні через 100 днів після укладення угоди.

Створення «Ради миру» на чолі з Дональдом Трампом, яка має контролювати виконання домовленостей.

Окремо документ включає масштабний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку, фінансування інфраструктурних проєктів, а також повернення Росії до світової економіки та можливе відновлення її участі у форматі G8.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за цим планом і США, і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Водночас російська сторона стверджує, що офіційних пропозицій від США щодо завершення війни не отримувала.