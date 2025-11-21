  • пʼятниця

    21 листопада, 2025

  • 14.1°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 21 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 14.1° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Кремлі заявили, що не отримували від США офіційного «мирного плану»

Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Yuri KochetkovРечник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Yuri Kochetkov

У Росії стверджують, що офіційно не отримували від США нових пропозицій щодо завершення війни проти України.

Про це заявив речник президента Росії Дмитро Пєсков, якого цитують російські медіа.

За його словами, російському керівництву відомо про існування «можливих модифікацій і схвалених формулювань», однак «офіційно нічого не надходило».

Реклама

«Є певні міркування американської сторони, але предметно на даний момент нічого не обговорюється. Ми відкриті й зберігаємо відкритість до мирних переговорів», — сказав Дмитро Пєсков.

Пєскова також запитали, як у Росії ставляться до оприлюднених у ЗМІ положень можливого «мирного плану». У відповідь він зазначив, що не готовий обговорювати таку складну тему «в мегафонному режимі». Водночас він заявив, що президент України Володимир Зеленський має ухвалити рішення щодо цих пропозицій «зараз» і «взяти на себе відповідальність».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію.

Зазначається, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен також висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні ЗМІ.

Вона наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів. За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.

Пізніше видання Axios оприлюднило основні положення 28-пунктного «мирного плану»адміністрації президента США Дональда Трампа, згідно з яким Україна має піти на поступки Росії — відмовитися від частини територій, обмежити чисельність армії та закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО.

Речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що за новим мирним планом США і Україна, і Росія «отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

Останні новини про: Війна в Україні

Трамп і Зеленський наступного тижня проведуть розмову щодо мирного плану
Зеленський звернувся до українців: Треба припинити срач, це найважчий час з моментів нашої історії
Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги
Реклама

Читайте також:

новини

У лікарнях — 760 доз, в аптеках немає: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві уже на 3 години запізнюється поїзд Херсон-Київ

Світлана Іванченко
новини

У будинку культури на Миколаївщині відкрили тимчасову школу з укриттям та освітнім центром за понад ₴3 млн

Даріна Мельничук
новини

«Вони переходять в бойові підрозділи», — Кім каже, що на Миколаївщині дефіцит кадрів в ТЦК

Альона Коханчук
новини

У Миколаєві хочуть провести ще один архітектурний конкурс — тепер по будівлі трамвайної підстанції

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Не залишай дитину наодинці з війною: як у Миколаєві запрацював центр безоплатної психологічної допомоги
Зеленський звернувся до українців: Треба припинити срач, це найважчий час з моментів нашої історії
Трамп і Зеленський наступного тижня проведуть розмову щодо мирного плану

Архітектор Миколаєва порадив мешканцям користуватися громадським транспортом

МЕДИЦИНА

У лікарнях — 760 доз: яка ситуація з вакцинами від сказу на Миколаївщині

1 година тому

У одеському ТЦК оприлюднили деталі вибуху: щось здетонувало у речах військовозобов’язаного

Головне сьогодні