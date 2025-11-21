У медіа розкрили зміст «мирного плану» Трампа: Україні пропонують відмовитися від територій і НАТО

«План Трампа» пропонує Україні відмовитись від НАТО і територій. Фото: Reuters

Видання Axios оприлюднило основні положення 28-пунктного «мирного плану» адміністрації президента США Дональда Трампа, згідно з яким Україна має піти на поступки Росії — відмовитися від частини територій, обмежити чисельність армії та закріпити в Конституції відмову від вступу до НАТО.

Про це повідомило Axios із посиланням на проєкт документа та підтвердження українських і американських посадовців.

За інформацією журналістів, Вашингтон тисне на Київ, прихильники плану вимагають укласти угоду у «вкрай стислі терміни». Документ був підготовлений спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом у співпраці з держсекретарем Марко Рубіо та Джаредом Кушнером. Під час розробки Віткофф проводив консультації з російським представником Кирилом Дмитрієвим.

Axios зазначає, що Дмитрієв позитивно оцінив пропозиції, заявивши, що цього разу «до російської позиції справді прислухаються».

План у письмовій формі президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що документ є баченням США, а не узгодженою угодою, і окреслив «червоні лінії» України.

Ключові пункти плану:

Крим, Донецька та Луганська області де-факто визнаються російськими, зокрема й США.

Лінія фронту в Херсонській і Запорізькій областях заморожується як фактичний кордон.

ЗСУ мають відійти з частини Донеччини, яка перетворюється на демілітаризовану буферну зону.

Україна закріплює у Конституції відмову від вступу до НАТО, а Альянс — що не прийматиме її в майбутньому.

Обмеження чисельності армії України — до 600 тисяч людей.

США та Росія отримують можливість поетапного зняття санкцій та економічної співпраці.

Запорізька АЕС працюватиме під наглядом МАГАТЕ, електрика ділитиметься навпіл між Україною та РФ.

Усі сторони отримують повну амністію за дії під час війни.

Україна має провести вибори через 100 днів після укладення угоди.

Виконання угоди контролюватиме «Рада миру» на чолі з Дональдом Трампом.

Окремо план передбачає значний інвестиційний пакет для відбудови України, створення фондів розвитку та інфраструктурних проєктів, а також реінтеграцію Росії до світової економіки та можливе повернення в G8.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський офіційно отримав від американської сторони проєкт мирного плану. За оцінкою американської сторони, він може активізувати дипломатію.

Зазначається, що Володимир Зеленський найближчими днями розраховує обговорити з президентом США Дональдом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру.

Міністерка закордонних справ Фінляндії та чинна глава ОБСЄ Еліна Валтонен також висловилася щодо інформації про так званий «мирний план» США для завершення російсько-української війни, який широко обговорюють західні ЗМІ.

Вона наголосила, що якщо зміст плану справді відповідає тому, що публікують медіа, то такі пропозиції не можуть бути прийнятними ані для України, ані для європейських партнерів.

За її словами, оприлюднені ідеї «виглядають так, ніби написані у Москві» та фактично ігнорують основні принципи Статуту ООН.