Зеленський у Лондоні обговорить із лідерами Європи перемовини щодо мирної угоди, — медіа

Зеленський у Лондоні обговорить із лідерами Європи перемовини щодо мирної угоди. Фото: bbc.com

У понеділок, 8 грудня, президент Володимир Зеленський вирушить до Великої Британії. Він зустрінеться з європейськими лідерами, щоб обговорити поточні переговори між американськими та українськими посадовцями щодо мирної угоди.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на PA Media.

Британський прем’єр Кір Стармер прийме Володимира Зеленського, а також канцлера Німеччини Фрідріха Мерца й президента Франції Емманюеля Макрона. У Лондоні планують також говорити про гарантії післявоєнної безпеки України.

У британському уряді зазначили, що Кір Стармер використає зустріч, щоб підтвердити підтримку України.

Про мирний план США

За даними Financial Times, документ передбачає низку обмежень для України: відмову від частини Донбасу, скорочення чисельності ЗСУ, обмеження озброєння та американської військової допомоги. План також містить положення про визнання російської мови другою державною та надання офіційного статусу Російській православній церкві.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що для припинення війни «обом сторонам» доведеться піти на «необхідні поступки». Медіа також повідомляли, що в одному з пунктів плану, нібито схваленого Дональдом Трампом, міститься пропозиція передати Росії повний контроль над Донбасом в обмін на орендну плату.

Письмовий варіант документа президенту Володимиру Зеленському передав міністр армії США Ден Дрісколл. Зеленський наголосив, що це лише бачення американської сторони, а не узгоджена угода, і окреслив так звані «червоні лінії» України.

Документ також передбачає інвестиційний пакет для відбудови України та повернення Росії до світової економіки. Речниця Білого дому Керолайн Лівітт зазначила, що за цим планом всі сторони«отримають більше, ніж повинні будуть віддати».

22 листопада президент США Дональд Трамп посилив тиск на президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той може або погодитися на мирну пропозицію Білого дому до Дня подяки 27 листопада, або «продовжувати битися від усього свого маленького серця».

Згодом Володимир Зеленський зазначив, що перелік кроків у межах «мирного плану» став практичнішим — кількість пунктів скоротилася, «уже не 28», і чимало пропозицій України було враховано. Президент додав, що робота над фінальним документом триває.

Водночас народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, заявив, що нинішній момент є «найгіршим за всю війну» для ведення переговорів. За його словами, наразі Україна перебуває у «програшній позиції».