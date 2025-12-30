 У Єврокомісії назвали вступ України до ЄС гарантією безпеки

Вступ України до ЄС є ключовою гарантією безпеки, — фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн назвала вступ України до ЄС гарантією безпеки. Фото: glavcom.uaУрсула фон дер Ляєн назвала вступ України до ЄС гарантією безпеки. Фото: glavcom.ua

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що членство України в Європейському Союзі є однією з головних гарантій її безпеки.

Про це вона написала в соцмережі X після телеконференції європейських лідерів.

За словами Урсули фон дер Ляєн, під час розмови обговорювали підтримку України, питання безпеки та повоєнну відбудову. Вона наголосила, що майбутнє вільної та успішної України нерозривно пов’язане зі вступом до ЄС.

— Зрештою, процвітання вільної української держави полягає у вступі до ЄС. Це також є ключовою гарантією безпеки саме по собі. Вступ вигідний не лише країнам, які приєднуються; як показують послідовні хвилі розширення, виграє вся Європа, — зазначила президентка Єврокомісії.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час переговорів із президентом США Дональдом Трампом попросив його розглянути можливість довгострокових гарантій безпеки для України — терміном на 30–50 років.

Раніше Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ.

