Зеленський озвучив гарантії безпеки України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ

Володимир Зеленський озвучив 3 основні гарантії безпеки України. Ілюстративне фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський окреслив три основні блоки гарантій безпеки для України: армія, підтримка НАТО та санкції проти РФ.

Про це глава держави повідомив на брифінгу у п'ятницю, 29 серпня.

Перший — армія. Йдеться про збереження нинішньої чисельності Збройних сил та їх належне забезпечення зброєю завдяки виробництву в Україні, Європі та США.

— На мій погляд, цей блок складається від фінансування того кількості особового складу, який сьогодні є. Спроможність фінансувати армію саме в тій кількості, яка сьогодні боронить наші кордони. Ніхто не каже більше, бо більше ніхто не дасть. Але ми не можемо казати менше, бо ми не збираємось проводити відповідні експерименти, — наголосив Володимир Зеленський.

Другий блок — НАТО. Це домовленості з партнерами на найвищому рівні щодо готовності підтримати Україну у разі нової агресії.

Третій — санкції проти Росії. Зеленський наголосив на необхідності подальшого тиску на Кремль та використання заморожених російських активів для відбудови України.

Раніше повідомлялось, що команди України, США та європейських партнерів працюють над архітектурою гарантій безпеки для України, усі відповідні напрацювання будуть готові вже найближчими днями.