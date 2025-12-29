На роботу трамваїв та тролейбусів потрібно понад ₴700 млн з бюджету Миколаєва

«Миколаївелектротранс» просить понад ₴700 мл на роботу у 2026 році. Фото: архів МикВісті

Для роботи міського електротранспорту у 2026 році з бюджету Миколаєва необхідно виділити 720 мільйонів гривень.

Такі розрахунки на засіданні планово-бюджетної комісії міськради, 26 грудня, озвучив директор комунального підприємства «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана, пишуть «МикВісті».

За його словами, мінімальна потреба підприємства на наступний рік становить 540 мільйонів гривень — це фінансування за договором «гривня за кілометр». Окремо ще 90 мільйонів гривень потрібно передбачити для погашення у першому кварталі платежу за кредитом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Основна стаття витрат — це заробітна плата з нарахуваннями, на яку планують спрямувати 306 мільйонів гривень. Витрати на електроенергію складуть 209 мільйонів гривень, на паливо — 6,4 мільйона гривень, на закупівлю шин для тролейбусів — 6 мільйонів гривень. Додатково 6 мільйонів гривень потрібно на облаштування пожежної сигналізації у трамвайному депо. На виплату пільгових пенсій закладено 2,8 мільйона гривень.

Усі інші поточні видатки підприємство планує покривати за рахунок власного заробітку. У 2026 році їх очікують на рівні 82 мільйони гривень, з яких 74 мільйони гривень — це дохід від продажу проїзних квитків. Ще частину коштів підприємство отримує від оренди опор, рекламних послуг та оренди транспорту.

Наразі на підприємстві працюють 830 працівників. «Миколаївелектротранс» обслуговує 69 кілометрів трамвайної інфраструктури, 130 кілометрів контактної мережі та 13 тягових підстанцій у різних районах міста.

Загалом у 2026 році на погашення кредиту планують спрямувати 177,9 мільйона гривень, ще 540 мільйонів гривень — на забезпечення життєдіяльності підприємства. Депутати уточнили, що з міського бюджету комунальне підприємство просить 716 мільйонів гривень, а з урахуванням власних доходів загальний річний бюджет становитиме 798 мільйонів гривень.

— Тобто утримання нашого електротранспорту усім містянам у наступному році обійдеться майже у 800 мільйонів гривень, — підсумував голова бюджетної комісії Федір Панченко.

Також під час обговорення порушили питання заробітних плат. Юрій Сметана повідомив, що середня зарплата на підприємстві зараз перевищує 28 тисяч гривень. Після підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня вона зросте приблизно на 10% і становитиме близько 31 тисячу гривень на місяць. Він пояснив, що середня зарплата формується з урахуванням доплат та понаднормових годин, зокрема у водіїв, які працюють погодинно.

Окремо депутати поцікавилися витратами на кондукторів та систему продажу квитків. У продажу квитків та проїзних залученій 72 працівники: 42 контролери, 5 касирів головної каси та 25 продавців у кіосках. Заробітна плата продавців у кіосках обходиться підприємству у 2,3 мільйона гривень на рік.

За 9 місяців 2025 року дохід від продажу проїзних квитків склав 44 мільйонів гривень. З них 22 мільйонів гривень — продаж квитків водіями, 7 мільйонів гривень — у кіосках, ще 15 мільйонів гривень — оплата проїзду через QR-коди. Витрати на утримання системи продажу квитків за цей період склали близько 14 мільйонів гривень, – розповів Юрій Сметана.

Під час дискусії депутати знову повернулися до ідеї безкоштовного проїзду в електротранспорті. За попередніми підрахунками, для цього місту потрібно було б додатково передбачити близько 74 мільйонів гривень — суму, яку підприємство зараз отримує від продажу квитків.

— Фактично потрібно додати 74 мільйонів гривень, щоб компенсувати те, що підприємство отримує від продажу квитків. Цю цифру тримаємо в голові і будемо дивитися під час розгляду бюджету, — зазначив Федір Панченко.

Нагадаємо, що КП «Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку. Для реалізації проєкту необхідно 1,6 мільярда гривень.