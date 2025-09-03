«Миколаївелектротранс» шукає інвесторів для оновлення трамвайного парку на ₴1,6 млрд . Фото: пресслужба Миколаївської міськради

КП «Миколаївелектротранс» розпочало пошук інвесторів для оновлення трамвайного парку. Для реалізації проєкту необхідно 1,6 мільярда гривень.

Про це 3 вересня під час онлайн-брифінгу повідомив директор підприємства Юрій Сметана.

— Продовжуємо пошук інвесторів та організацій, які можуть допомогти нам в оновленні трамвайного парку. Оскільки тролейбусний парк уже повністю оновлений, зараз наша основна задача — оновлення саме трамваїв. Ми розмістили заявку на державній платформі Dream щодо цього проєкту. Міський голова на кожній своїй зустрічі та під час відряджень наголошує партнерам на важливості оновлення трамвайного парку, адже наш парк експлуатується ще з 1980-х років. Ми розуміємо, що це старий парк, і процес його оновлення складний та довготривалий, — зазначив він.

Юрій Сметана також наголосив, що місто веде переговори з міжнародними партнерами як щодо отримання вживаного транспорту, так і щодо закупівлі нових сучасних трамваїв. За його словами, є певні напрацювання, проте поки що про них рано говорити, і остаточні рішення будуть оприлюднені пізніше.

Згідно з інформацією на платформі Dream, планується закупівля 31 трамвайного вагона моделі К-1Т104. У описі проєкту зазначається, що це оновлення передбачає підвищення мобільності мешканців, зменшення транспортних заторів та забруднення довкілля, а також розвиток ефективної та екологічної громадської транспортної системи.

Нагадаємо, раніше КП «Миколаївелектротранс» повідомляло, що У Миколаєві 3 вересня відновлять проїзд для автотранспорту на проспекті Богоявленському в районі Миколаївського зоопарку після завершення ремонтних робіт трамвайного переїзду.