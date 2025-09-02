Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • вівторок

    2 вересня, 2025

  • 29.2°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 2 вересня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 29.2° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Миколаєві з 3 вересня відновлять рух проспектом Богоявленським у районі зоопарку

У Миколаєві з 3 вересня відкриють рух проспектом Богоявленським біля зоопарку. Фото: Миколаївська міська радаУ Миколаєві з 3 вересня відкриють рух проспектом Богоявленським біля зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 3 вересня відновлять проїзд для автотранспорту на проспекті Богоявленському в районі Миколаївського зоопарку після завершення ремонтних робіт трамвайного переїзду.

Про це йдеться у повідомлені Миколаївської міської ради.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що заміна рейкошпальних решіток на бульварній частині продовжиться, проте це вже не вплине на рух основного транспорту.

Водночас на трамвайних маршрутах залишаються тимчасові зміни:

  • Маршрут №6 (Центральний ринок — Промзона) рухається скорочено: Центральний ринок — 6 Слобідська;
  • Маршрут №7 (Широка Балка — Центральний ринок) тимчасово скасовано;
  • Маршрут №10 (Промзона — Широка Балка) збільшено кількість трамваїв до 5 одиниць.

— Усі роботи для відкриття руху на цій ділянці виконані вчасно. Служба енергогосподарства КП «Миколаївелектротранс» завершила заміну контактної мережі. Дякую працівникам, які працювали в дві зміни, щоб якомога швидше відновити комфортний проїзд для водіїв, — зазначив Юрій Сметана.

Нагадаємо, ремонтні роботи на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Бедзая почали з 11 серпня. Тоді Юрій Сметана повідомив, що ремонт має тривати хоча б місяць, однак КП «Миколаївелектротранс» прагне завершити його раніше, організувавши роботу у дві зміни.

Останні новини про: Миколаївелектротранс

Нові тролейбусні маршрути №11 і №12 у Корабельному районі Миколаєва: графіки руху
Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні
З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11
Реклама

Читайте також:

новини

Бюджет Миколаєва планують збільшити на ₴623 млн: гроші підуть на зарплати, комуналку та шкільне харчування

Аліна Квітко
новини

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спалили вже 200 сміттєвих баків — на нові витратять ₴3 млн

Юлія Бойченко
новини

«Вранці там аврал. Як дітям ходити в школу?», — миколаївці просять відновити світлофори біля 52-ї гімназії у Лісках

Аліса Мелік-Адамян
новини

Прокуратура перевіряє законність будівництва АЗС у зеленій зоні Миколаєва біля «Зорі»

Аліса Мелік-Адамян
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївелектротранс

З 27 серпня у Миколаєві змінюється графік тролейбуса №11
Ще 2 КП Миколаєва пройшли «перевірку доброчесності», але публічно звіти аудиторів недоступні
Нові тролейбусні маршрути №11 і №12 у Корабельному районі Миколаєва: графіки руху

Для тротуару Панченка за ₴16 млн пошкодили коріння дерев у Соляних

У Миколаєві мешканці страждають від блокування рахунків через «війну» приватних ЖЕКів «Місто для людей» та «Південна»

5 годин тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay