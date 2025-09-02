У Миколаєві з 3 вересня відновлять рух проспектом Богоявленським у районі зоопарку

У Миколаєві з 3 вересня відкриють рух проспектом Богоявленським біля зоопарку. Фото: Миколаївська міська рада

У Миколаєві 3 вересня відновлять проїзд для автотранспорту на проспекті Богоявленському в районі Миколаївського зоопарку після завершення ремонтних робіт трамвайного переїзду.

Про це йдеться у повідомлені Миколаївської міської ради.

Директор КП «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана повідомив, що заміна рейкошпальних решіток на бульварній частині продовжиться, проте це вже не вплине на рух основного транспорту.

Водночас на трамвайних маршрутах залишаються тимчасові зміни:

Маршрут №6 (Центральний ринок — Промзона) рухається скорочено: Центральний ринок — 6 Слобідська;

Маршрут №7 (Широка Балка — Центральний ринок) тимчасово скасовано;

Маршрут №10 (Промзона — Широка Балка) збільшено кількість трамваїв до 5 одиниць.

— Усі роботи для відкриття руху на цій ділянці виконані вчасно. Служба енергогосподарства КП «Миколаївелектротранс» завершила заміну контактної мережі. Дякую працівникам, які працювали в дві зміни, щоб якомога швидше відновити комфортний проїзд для водіїв, — зазначив Юрій Сметана.

Нагадаємо, ремонтні роботи на перехресті проспекту Богоявленського та вулиці Бедзая почали з 11 серпня. Тоді Юрій Сметана повідомив, що ремонт має тривати хоча б місяць, однак КП «Миколаївелектротранс» прагне завершити його раніше, організувавши роботу у дві зміни.