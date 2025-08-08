Вже 42 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Біля зоопарку в Миколаєві на місяць обмежать рух транспорту: там триватиме ремонт трамвайного переїзду

У Миколаєві з понеділка, 11 серпня, перекриють проїзд транспорту по проспекту Богоявленському — від проспекту Центрального до проспекту Миру в районі зоопарку.

Як повідомив Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, необхідність виникла через проведення ремонту трамвайного переїзду.

— КП «Миколаївелектротранс» проводитиме роботи з ремонту трамвайного переїзду — раніше отримували багато скарг від містян стосовно його незадовільного стану, що значно ускладнює рух транспорту на перетині Богоявленського проспекту та вулиці Ігоря Бедзая (Чкалова), — написав міський голова.

Відрізок дороги, який перекриють на місяць для проведення ремонту. Ілюстрація: Телеграм-канал Відрізок дороги, який перекриють на місяць для проведення ремонту. Ілюстрація: Телеграм-канал "Сєнкевич Онлайн"

Роботи триматимуть близько місяця, фахівці замінюватимуть рейкошпальні решітки та облаштують покриття проїжджої частини. Також буде замінено контактну мережу та її спецчастини для руху електротранспорту. 

Тролейбуси рухатимуться без змін, з проходженням ділянки проведення робіт на автономному ході. Однак у роботі трамваїв будуть наступні зміни:

  • Маршрут №6 (Центральний ринок — Промзона) - рухатиметься за скороченим маршрутом (Центральний ринок - 6 Слобідська);
  • Маршрут №7 (Широка Балка — Центральний ринок) - скасовано на час проведення робіт;
  • Маршрут №10 (Промзона — Широка Балка) - збільшуємо кількість трамваїв на маршруті до 5 одиниць. 

Змін у русі автобусів «Миколаївпастранс» не буде. Автобуси курсуватимуть за звичними маршрутами, а рух регулюватимуть працівники КП.

До часу початку виконання робіт буде встановлено тимчасові дорожні знаки, які інформуватимуть про зміни напрямку руху та об'їзду ділянки проведення робіт.

— Просимо водіїв з розумінням поставитись до тимчасових незручностей — КП «Миколаївелектротранс» організувало свою роботу, щоб якомога швидше відкрити рух на цій важливій ділянці: для цього аварійні бригади працюватимуть у дві зміни. Звертаємо увагу наших пасажирів на можливі невеликі відхилення в графіках через необхідність проходження ділянки проведення робіт (до 4 хвилин). Проведення цих робіт наразі є необхідним для подальшої безпеки руху як автомобільного, так і громадського транспорту, — звернувся до містян мер.

Крім того, через ремонт зміниться організація руху на вулиці Будівельників — на ділянці від проспекту Миру до Херсонського шосе. Тут запровадять двосторонній рух та обмежать можливість тривалої зупинки автомобілів.

Щоб зменшити незручності для водіїв, ми облаштовуємо тимчасовий майданчик для паркування на вулиці 8-й Повздовжній, на перетині з вулицею Будівельників.

 

Розуміємо, що це створить певні труднощі. Але вони будуть короткочасними і необхідними, щоб покращити дорожню інфраструктуру нашого міста.

Нагадаємо, комунальне підприємство «Миколаївелектротранс» збирається закупити скла на 3,3 мільйона гривень. Його використовуватимуть у випадку обстрілів або аварій за участі транспорту.

новини

«Це стартовий постріл пістолета», — Сєнкевич розказав, як буде проходити реформа структури мерії Миколаєва

Катерина Середа
новини

На добудову скверу біля школи №20 потрібно ще ₴30 млн, але в бюджеті Миколаєва цих грошей немає, — Сєнкевич

Юлія Бойченко
новини

Сєнкевич та Панченко пояснили, навіщо у Соляних будувати 2 км тротуару за ₴16 млн: «Люди вимагають»

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві виконком зобов’язав «Таврію-В» облаштувати укриття в магазині на Намиві

Ірина Олехнович
новини

ДЖКГ Миколаєва просить міськраду дати згоду на «списання двох вбиралень на 4 очка»

Катерина Середа
