Через атаку FPV-дронів на Миколаївщині пошкоджено приватний будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини.

Минулої доби, 22 грудня, Очаківська та Куцурубська громади Миколаївської області знову зазнали атак FPV-дронів.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За даними обласної влади, ворог тричі атакував громади ударними безпілотниками. У селі Дніпровське внаслідок одного з обстрілів було пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Як відомо, російські війська цілеспрямовано б'ють FPV-дронами по цивільному населенню трьох громад Миколаївської області: Очаківської, Куцурубської та Галицинівської. Ворог запускає дрони з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси.

Слід нагадати, що половину Миколаївського району вже обладнали протидроновими сітками для захисту від атак FPV-дронів.

Водночас, міський голова Очакова Сергій Бичков вважає, що замість сіток для захисту міста від російських FPV-дронів потрібно купувати більше РЕБів — засобів радіоелектронної боротьби.

Нещодавно очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім пояснив, що російські військові збільшили кількість обстрілів регіону, оскільки хочуть уразити об'єкти критичної інфраструктури. За його словами, Миколаївська область готує додатковий захист від російських атак.